A- A+

BRASIL PT nega filiação a ex-deputado que apoiou Bolsonaro nas eleições Ex-integrante da Assembleia Legislativa do Paraná, Galo queria disputar a prefeitura de Paranaguá pelo partido do presidente Lula (PT)

O diretório estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) no Paraná negou por unanimidade nesta terça-feira a filiação do ex-deputado estadual Galo, que apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições.

O político tentou se filiar à sigla do presidente Lula (PT) para disputar à prefeitura de Paranaguá, município localizado no litoral do estado, no pleito deste ano.

A filiação, no entanto, enfrentou resistência dos petistas, que resgataram vídeos em que Galo criticava a sigla e elogiava o ex-mandatário. Neste contexto, os correligionários de Lula chegaram a fazer um abaixo-assinado contra a entrada do ex-deputado no partido, que recebeu o apoio de mais de duzentos filiados.





"Não importa em qual cidade da Federação, aceitar a filiação de quem, em sua atuação como comunicador sempre tratou publicamente o PT como inimigo, somente para poder ganhar a eleição, significa na prática tratar nosso partido como se fossemos uma mera legenda, cujos procedimentos internos estão totalmente subordinados às dinâmicas eleitorais", diz trecho do documento.

Na Assembleia Legislativa, Galo cumpriu um mandato pelo Progressistas (PP) e integrava a base de apoio ao governador Ratinho Júnior (PSD). Nas eleições de 2022, tentou se eleger deputado federal, mas obteve pouco mais de 25 mil votos.

Veja também

BRASIL Deputados articulam "pacote de PECs" para se blindar contra ações do STF