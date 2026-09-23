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Eleições 2026 PT pede ao TSE investigação sobre Flávio e Eduardo por interferência estrangeira nas eleições A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alega que Flávio e Eduardo teriam articulado o apoio do presidente americano Donald Trump para favorecer a candidatura do filho de Bolsonaro

O PT pediu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quarta-feira (23) que investigue o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e o ex-deputado Eduardo Bolsonaro por supostamente articularem uma interferência dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. A ação acusa os dois de abuso de poder político e econômico e uso indevido dos meios de comunicação.

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alega que Flávio e Eduardo teriam articulado o apoio do presidente americano Donald Trump para favorecer a candidatura do filho de Bolsonaro.

"O que estamos pedindo é que os fatos sejam esclarecidos, especialmente quanto à origem dos recursos, à atuação de agentes estrangeiros e a eventuais benefícios eleitorais. Uma eleição soberana exige transparência sobre quem está financiando e promovendo ações destinadas a influenciar o eleitor brasileiro", afirmou Angelo Ferraro, coordenador jurídico da campanha de Lula

O PT também pediu ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que adote medidas urgentes para investigar possíveis episódios de interferência estrangeira nas eleições. O pedido foi protocolado na mesma ação em que Dino declarou, no ano passado, que leis e sentenças estrangeiras não são aplicáveis no Brasil. A decisão foi tomada após a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes.

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