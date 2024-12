A- A+

cassação PT pede cassação de chapa do PL que elegeu Jair Renan Bolsonaro por suposta fraude na cota de gênero Partido entrou com ação no Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina sob o argumento de que os opositores tiveram quatro mulheres laranjas na nominata em Balneário Camboriú

A federação PT-PV-PCdoB acionou o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC) para pedir a cassação de todos os seis vereadores eleitos pelo PL em Balneário Camboriú, incluindo o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan. Segundo a inicial, quatro candidatas mulheres teriam servido como "laranjas" no intuito de fraudar a cota de gênero.

O documento ressalta que, apesar do PL ter conquistado seis cadeiras, nenhuma mulher conseguiu se eleger pelo baixo investimento em suas candidaturas. A federação afirma que entre as oito representantes, quatro são potencialmente fictícias — teriam apenas emprestado seus nomes.

Três delas não teriam realizado atos de campanha e teve sua candidatura indeferida por não ter apresentado seu domicílio eleitoral. Uma delas foi indeferida por não ter apresentado domicílio eleitoral e as outras três tiveram menos de trinta votos.

As contas zeradas também dominaram a maior parte das candidaturas. Apenas uma declarou despesas: nove camisetas, duas agendas de papel e serviços de estamparia no valor de R$ 200, o que o PT alega ser incompatível com uma campanha.

Neste contexto, a federação PT-PV-PCdoB argumenta que as quatro candidaturas tem potencial de serem laranjas pelo subfinanciamento. "Observe-se que o valor destinado às candidatas foi notoriamente inferior àquele destinado aos candidatos e nenhuma delas alcançou a margem dos 100 votos (...) Com máxima vênia, está evidente que as candidatas não receberam o mesmo tratamento e tampouco receberam os estímulos materiais necessários para efetivação dos objetivos precípuos que norteiam a norma da cota de gênero", diz trecho da inicial.

Por este motivo, a cassação de todos os registros do PL é pedida, assim como a inelegibilidade dos envolvidos. Como a ação foi apresentada neste domingo, a defesa ainda não se manifestou. O Globo entrou em contato com o PL e aguarda posicionamento. O espaço permanece aberto para esclarecimentos.

Veja também

Televisão Ex-candidato à prefeitura de SP, Marçal faz teste para programa no SBT e pode ser colega de Datena