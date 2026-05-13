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FLÁVIO BOLSONARO PT pede compartilhamento de áudio com Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Vorcaro Na postagem, o partido pede que a militância "compartilhe ao máximo" a denúncia contra o principal opositor do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na eleição presidencial de outubro

A conta do Instagram oficial do PT publicou no período da tarde desta quarta-feira (13) o áudio divulgado pelo portal Intercept Brasil que mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedindo dinheiro ao banqueiro Daniel Vorcaro.

Na postagem, o partido pede que a militância "compartilhe ao máximo" a denúncia contra o principal opositor do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na eleição presidencial de outubro.

"Urgente! Vaza áudio de Flávio Bolsonaro cobrando pagamentos milionários de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para financiar filme sobre a história de Jair Bolsonaro. Compartilhe ao máximo", diz a legenda da postagem do PT.

Em pouco mais de 40 minutos, a publicação do PT conta com 23 mil curtidas e mais de cinco mil compartilhamentos.

No áudio divulgado pelo Intercept, datado de 8 de setembro, Flávio pede dinheiro a Vorcaro para financiar o filme Dark Horse, que vai estrear em setembro deste ano e conta a história do pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com uma visão positiva.

"Fico sem graça de ficar te cobrando, mas é que está um momento muito decisivo do filme e, como tem muita parcela para trás, está todo mundo tenso, preocupado", diz o senador.

Ao pedir dinheiro para Vorcaro, Flávio diz que havia risco de calote sobre o ator principal que interpreta Bolsonaro, Jim Caviezel, e o diretor da obra, Cyrus Nowrasteh.

Flávio ainda diz a Vorcaro que sabe que o banqueiro "está passando por um momento dificílimo aí também, com essa confusão toda", em referência à crise vivida pelo Master antes da liquidação pelo Banco Central (BC), em novembro do ano passado.

Em outras mensagens obtidas pelo Intercept, Flávio ainda escreve ainda a Vorcaro: "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs", disse.

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