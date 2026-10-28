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Eleições 2026

PT pede investigação sobre rota de fuga de Flávio Bolsonaro para os EUA

Na petição, os parlamentares apontam indícios de possível apoio de autoridades estrangeiras

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Flávio Bolsonaro chega a Miami, nos Estados UnidosFlávio Bolsonaro chega a Miami, nos Estados Unidos - Foto: Ricardo Arduengo/AFP

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), e o deputado federal Rogério Correia (PT-MG) pediram à Polícia Federal (PF) uma investigação sobre uma possível rede de apoio internacional que teria viabilizado a fuga do senador Flávio Bolsonaro (PL) para os Estados Unidos.

Na petição, os parlamentares apontam indícios de possível apoio de autoridades estrangeiras, incluindo uma escolta policial recebida na Argentina, a escala do avião no Equador e a admissão do senador nos Estados Unidos com passaporte cancelado.

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Os petistas pedem também que o Itamaraty cobre explicações dos três governos, avalie a convocação do embaixador argentino e adote providências para o recolhimento do passaporte diplomático Requerem ainda à Polícia Federal que inclua Flávio na difusão azul da Interpol, para identificar sua localização, o rastreamento dos recursos utilizados na operação e a investigação de possíveis crimes de favorecimento pessoal, embaraço à investigação, lavagem de dinheiro e evasão de divisas

Por fim, Uczai e Correi solicitam esclarecimentos sobre a participação de Eduardo Bolsonaro e de outros aliados na organização e no financiamento da fuga, além de um jatinho vinculado ao advogado Willer Tomaz, advogado ligado a Flávio e investigado no mesmo inquérito em que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a apreensão dos passaportes do candidato derrotado à Presidência.

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