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caso master PT pede que Mendonça e Dino derrubem sigilo de investigações sobre Master O argumento do PT é que a divulgação de trechos das informações contidas nas investigações, como ocorreu nas últimas semanas, afeta o processo eleitoral de maneira indevida

O Partido dos Trabalhadores (PT) pediu, nesta quinta-feira (10) aos ministros André Mendonça e Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que derrubem o sigilo em relação às investigações sobre o Banco Master.

O argumento do PT é que a divulgação de trechos das informações contidas nas investigações, como ocorreu nas últimas semanas, afeta o processo eleitoral de maneira indevida.

"O resultado da divulgação de trechos é uma publicidade em mosaico: são públicos os feitos incidentais mais recentes e os documentos deles desentranhados; permanecem sigilosos os autos principais, que contêm o contexto. É sobre esses recortes - e sobre o que deles vaza - que se constrói, a menos de um mês do primeiro turno, o debate eleitoral", alegou o partido no pedido.

O PT argumenta que a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de candidatos ao Senado, à Câmara dos Deputados, aos governos estaduais e às assembleias legislativas estão sendo "diretamente atingidos pelo modo como o acervo destes autos vem chegando ao debate público - em fragmentos, por vias não institucionais, sem que os demais competidores possam conferir o contexto do que se divulga".

Mendonça é o principal relator do caso Master no STF. Dino é relator da ação que trata do uso de emendas parlamentares para o financiamento do filme "Dark Horse", que conta a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O PT pede que os ministros derrubem o sigilo de toda a investigação, não de apenas partes. Nesta quinta, Dino retirou o sigilo apenas da decisão que autorizou a operação da Polícia Federal no caso do "Dark Horse".

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