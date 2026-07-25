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Política PT prepara convenção enxuta para Lula O Partido dos Trabalhadores realiza, no próximo dia 2 de agosto, em São Paulo, a convenção nacional que oficializará a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição

O Partido dos Trabalhadores realiza, no próximo dia 2 de agosto, em São Paulo, a convenção nacional que oficializará a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. O evento acontecerá no Expo Center Norte e também confirmará o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), na chapa, repetindo a aliança vitoriosa de 2022.

A direção petista decidiu transferir a convenção de Brasília para São Paulo por considerar o estado estratégico para a disputa presidencial e por ser o berço político de Lula, do PT e também de Alckmin. A expectativa é reunir lideranças nacionais, governadores, ministros, parlamentares, dirigentes partidários e representantes de movimentos sociais.

Nos bastidores, entretanto, o partido trabalha para evitar que a convenção transmita a imagem de um evento concentrado no Sudeste. Para isso, a cúpula petista orientou a mobilização de delegações das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste para ampliar a diversidade do público presente.

Outra decisão estratégica foi a escolha de um espaço menor dentro do Expo Center Norte. O encontro será realizado no Pavilhão Amarelo, com capacidade para cerca de 3 mil a 4 mil pessoas sentadas. A restrição é intencional, o PT pretende concentrar o maior impacto político e visual no lançamento oficial da campanha, marcado para 16 de agosto, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, onde a legenda espera reunir aproximadamente 30 mil apoiadores.

Após a homologação da candidatura, Lula deve intensificar a agenda eleitoral pelo país. A convenção marcará o início formal da campanha petista, que pretende explorar o simbolismo de São Bernardo do Campo, cidade onde o presidente construiu sua trajetória sindical e política, como palco do primeiro grande ato de mobilização da disputa presidencial de 2026.

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