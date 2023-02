A- A+

PT PT realiza jantar de arrecadação sem Lula e com convite de R$20 mil A sigla não divulgou o total arrecadado, mas os 400 convites foram vendidos

Sem a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estava em viagem ao Nordeste, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi o mais assediado no jantar de arrecadação de recursos realizado pelo PT na noite de terça-feira (15) em um espaço de eventos à beira do Lago Paranoá, em Brasília.

O partido vendeu ingressos com valores de R$ 500 a R$ 20 mil para o evento. A sigla não divulgou o total arrecadado, mas os 400 convites foram vendidos. Entre os presentes com potencial para fazerem contribuições generosas estavam os advogados Marco Aurélio de Carvalho e Fabio Tofic, do grupo Prerrogativas.

Muito abordado até chegar à mesa, Haddad jantou e deixou a festa rapidamente. Na mesma mesa que o titular da Fazenda, estavam a sua mulher, Ana Estela, o presidente dos Correios, Fabiano Silva, e o senador Humberto Costa (PT-PE). Haddad ficou apenas cerca de meia hora no evento.

Além dele, também marcaram presença os ministros Paulo Pimenta (Comunicação) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais). Padilha foi outro que fez uma passagem relâmpago. Junto ao líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), ele deixou o evento petista para um encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

A ex-presidente Dilma Rousseff, que havia participado na véspera do ato político de comemoração dos 43 anos anos do partido, também não compareceu.

Depois que os ministros deixaram a festa, as atenções se voltaram ao líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu (PR), que, animado, se arriscou na pista de dança até depois da meia-noite enquanto era abordado para fotos. Uma banda contratada tocou samba.

O pai de Zeca, José Dirceu, que na véspera havia marcado a sua volta a atos oficiais do partido e chegou a ser citado por Lula em seu discurso, também não deu as caras.

A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e o namorado, o deputado Lindbergh Farias (RJ), foram embora cedo, pouco depois das 23h e nem chegaram a dançar.

Apenas dois representantes de outros partidos estiveram presentes: o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o ex-deputado Marcelo Ramos (PSD-AM).

