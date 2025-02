PT reprova falas de Hugo Motta sobre 8 de janeiro e semipresidencialismo

A- A+

Integrantes do PT criticaram declarações do novo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendendo que os ataques contra os prédios dos três Poderes em 8 de janeiro de 2023 não foram tentativa de golpe, e a discussão da adoção do semipresidencialismo no Brasil. As afirmações foram feitas ao longo da semana passada. O PT apoiou a eleição de Motta para o comando da Casa.

A presidente do PT, Gleisi Hoffman, usou seu perfil na rede para criticar ontem a mudança do sistema de governo do presidencialismo para o semipresidencialismo, debate admitido por Motta. “Quem tem um ‘semipresidente’ não tem presidente nenhum. É muito medo da soberania do povo ou muita vontade de governar o país sem ter de ganhar no voto”, escreveu, lembrando que o país rejeitou o parlamentarismo em dois plebiscitos (1963 e 1993) e afirmando que a ideia da Casa é “tirar da maioria da população o direito de eleger um presidente com poderes de fato para governar”.A





Para o deputado Carlos Zarattini (PT-SP), a interpretação de Motta sobre o 8 de janeiro dá margem para outros ataques à democracia:

— Negar a tentativa de golpe é um absurdo depois de tantas provas obtidas na CPI do Congresso e nas investigações do STF. Enquanto ficarmos passando o pano em golpistas, vamos continuar vivendo sob ameaças.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), quer procurar Motta para conversar sobre uma eventual inclusão na pauta da Câmara de um projeto para anistiar os condenados por atos antidemocráticos.

— A declaração foi equivocada. A minuta do golpe foi confirmada por comandantes do Exército e da Aeronáutica. A operação Punhal Verde e Amarelo falava em tentativa de assassinato de Lula e Alckmin. Acho que ele não vai colocar para votar a questão da anistia — afirmou.

A base do governo considera que as declarações sobre o 8 de janeiro não vão gerar uma crise entre apoiadores de Lula e Motta, que pertence ao Centrão e foi eleito também com votos da oposição. Mas os petistas dizem que será preciso atenção redobrada com os passos do presidente da Câmara.

— É o jeito dele, ele foi eleito com os dois lados. Vai ficar sempre fazendo mediação. Está em um processo de construção coletiva. O importante é ele trabalhar pelos projetos do governo — avalia o deputado Jilmar Tatto (PT-SP).

As críticas ao deputado ultrapassaram os círculos políticos. Filho do ex-deputado Rubens Paiva, morto na ditadura, o escritor Marcelo Rubens Paiva atacou Motta no X. “Novo presidente do Câmara demonstra que Brasil continuará no atoleiro e nunca alcançará a democracia plena. O desequilíbrio no caso não é das penas, é dele mesmo”, escreveu Marcelo, cujo livro “Ainda estou aqui”, sobre a luta da mãe para descobrir o paradeiro do ex-deputado, foi adaptado no filme indicado ao Oscar.

As afirmações do presidente da Câmara sobre o 8 de janeiro foram feitas na semana passada, em entrevistas, e a defesa da revisão do sistema de governo do país integrou seu discurso de posse, em 1º de fevereiro, sendo reiterada em conversas com jornalistas. Motta defendeu que não haja “exagero” na punição aos condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) pelos ataques às sedes dos Poderes.

— Foi uma agressão às instituições, inimaginável. Quer dizer que foi um golpe? Golpe tem que ter um líder, uma pessoa estimulando, apoio de outras instituições interessadas, como as Forças Armadas. Foram vândalos, baderneiros, que queriam demonstrar sua revolta achando que aquilo poderia resolver, talvez com o não prosseguimento do mandato do presidente Lula — disse na sexta-feira.

As declarações sobre o semipresidencialismo foram feitas à imprensa da Paraíba. Uma PEC protocolada na quinta-feira no Congresso já conseguiu 179 assinaturas para a mudança:

— Discutir o sistema político é sempre bom para buscar mais eficiência, mais participação popular e governos sempre em busca de mais resultados para a população. Mas não temos compromisso de pautar com urgência.

