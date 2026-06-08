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governo PT reúne evangélicos para divulgação da carta política voltada ao segmento Medida é tomada em momento de tentativa de aproximação do governo do presidente Lula com o setor

O Partido dos Trabalhadores (PT) realiza nesta segunda-feira a quarta edição do “encontro nacional de evangélicos” com a presença de dirigentes e parlamentares relacionados ao setor.

No fim do dia, a legenda divulgará uma carta política com direcionamentos adotados pela sigla, neste momento de tentativa de aproximação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o segmento religioso.

Entre os nomes confirmados no evento estão o presidente nacional do partido, Edinho Silva, e a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede).

A programação prevê debates sobre “democracia e disputa de valores”, com a presença da primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. Outra mesa discute “fé, democracia, justiça e vida. O evento ocorre no auditório da sede nacional do PT, em Brasília.

Desde o ano passado, Lula intensificou acenos aos evangélicos. As iniciativas vão desde a recepção a lideranças do segmento até menções em discursos. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, também busca aproximação com o setor.

Na semana passada, durante a 34ª Marcha para Jesus, Lula enviou uma mensagem aos organizadores em uma ligação intermediada pelo ministro da advocacia-geral da União (AGU) Jorge Messias. O AGU foi novamente o representante do governo federal no maior evento evangélico do país.

— Eu não participo de nada da religião em época de eleição, porque eu não quero passar a ideia de que estou tentando ter proveito político de uma coisa sagrada — afirmou o presidente, que disse estar “muito feliz” com a realização da marcha.

Segundo o Censo, havia 26 milhões de evangélicos no país em 2002, que representavam 15,1% dos brasileiros. No levantamento seguinte do IBGE, em 2010, o percentual saltou para 21,6%, saltando para 26,9% em 2022. Em números absolutos, a taxa significa cerca de 57 milhões de brasileiros. Conforme pesquisa Genial/Quaest divulgada em maio, o governo Lula é desaprovado por 65% dos evangélicos (eram 68% em abril), enquanto 30% (eram 28%) aprovam a gestão.

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