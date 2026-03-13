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Partido PT reúne lideranças do Agreste Central em encontro neste sábado (14), em Caruaru Evento promovido pelo diretório estadual na sede da Fetape deve reunir representantes de mais de 20 municípios para discutir a estratégia eleitoral do partido para as próximas eleições

PT reúne lideranças do Agreste Central em encontro regional neste sábado (14), em Caruaru Evento promovido pelo diretório estadual na sede da Fetape deve reunir representantes de mais de 20 municípios para discutir a estratégia eleitoral do partido para as próximas eleições O Partido dos Trabalhadores (PT) de Pernambuco promove neste sábado (14) um encontro regional às lideranças do Agreste Central.

A reunião ocorre das 14h às 17h, na sede da Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultores Familiares de Pernambuco (Fetape), em Caruaru, e deve reunir representantes de mais 20 municípios da região.

O evento será coordenado pelo presidente estadual do partido, o deputado federal Carlos Veras, ao lado do secretário de Organização, Oscar Barreto, e da secretária-geral, Angela Cristina. A programação também prevê um momento de escuta com os diretórios municipais da região.

Segundo a organização do evento, o objetivo é discutir a tática eleitoral do partido, com foco nas eleições nacionais e legislativas, priorizando a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do senador Humberto Costa (PT) e das atuais bancadas federais e estaduais, além da ampliação da representação política da legenda .

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