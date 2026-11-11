"PT se habituou a se apoiar no Santo Lula", critica Arlindo Chinaglia

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O ex-presidente da Câmara dos Deputados Arlindo Chinaglia (PT-SP) defende uma ampla discussão interna para a reconstrução de seu partido. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", o parlamentar, que cumprirá seu nono mandato como deputado federal, avalia que o partido sempre se apoiou na figura do presidente Lula (PT), também reeleito em outubro, mas precisa elaborar um plano de trabalho para os próximos anos e reduzir a dependência da figura de seu cacique-mor.

“O PT se habituou a se apoiar no ‘Santo Lula’. O PT tem que fazer um plano de trabalho, a começar dos municípios, e tem que se concentrar na sua reconstrução, no seu aperfeiçoamento. Ele é apenas um instrumento como qualquer partido. Se você não afina esse instrumento, não vai dar certo”, resumiu Chinaglia.

“O presidente Lula sempre foi maior que o PT. Sempre foi assim. Acho que discutir as falhas do PT, da coordenação da campanha, é fundamental. O próprio presidente Lula fez uma crítica, disse que nunca participou de uma campanha tão desorganizada como essa. Felizmente deu certo. O que não acho razoável é imaginar quem vai substituir Lula daqui a quatro anos. É até presunçoso fazer cálculos quando temos o dever de fazer um bom governo. Essa é a discussão. O processo seleciona, não são as disputas internas que vão nos convocar. Creio que nessa reunião do diretório temos que discutir o que o PT pensa para o país. Se não tivermos um grau de iniciativas, a direita vai pressionar o governo o tempo todo. E nós temos que pressionar também, para ir na sociedade. Temos que colocar no balanço das eleições, e ver o que o PT tem que fazer para melhorar seu desempenho”, completou.

Chinaglia também falou sobre o pedido de expulsão do vice-presidente do PT e prefeito de Maricá, Washington Quaquá, apresentado pelo presidente nacional da sigla, Edinho Silva. “Divergências no PT ocorrem desde quando fundamos o partido. O que surpreendeu é que isso veio a público já com uma proposta de expurgo. Não quero entrar em detalhes, mas Quaquá questionou Edinho como presidente do PT, fazendo referência a circunstâncias em que o PT de Araraquara (base eleitoral do dirigente nacional) teria sido beneficiado. Não estou tomando lado, mas o debate não é proibido, é bem-vindo e, se tiver que haver uma mudança de rumos, teremos que fazer”, afirmou o parlamentar.

“Avalio que o balanço mais importante que o PT tem que fazer é o balanço eleitoral. Nós quase perdemos as eleições. E isso ainda não foi discutido. Acho que a prioridade é uma análise de conjuntura, falar da realidade do país. Questões internas podem e devem ser tratadas também, mas não vejo e sinceramente não me entusiasmo com esse debate (sobre a expulsão) como prioritário. Vai ser feito, mas há ações mais importantes”, pontuou Chinaglia.

Indagado sobre o quarto mandato de Lula, Chinaglia avalia que o aliado precisará fazer um grande governo de coesão nacional e seguir distribuindo renda para a população. “A eleição no segundo turno foi ganha pela mobilização da sociedade. O fator Flávio Bolsonaro (PL) assustou e as pessoas tiveram a dimensão. E aconteceram cenas fantásticas, como netos carregando avós para votar. Aqueles que resistiram à ditadura militar vieram para garantir a democracia. Por um lado, o fio condutor seguramente era a democracia, por outro era o desejo de tentar corrigir, e em parte a gente corrigiu, as diferenças sociais, a brutal concentração de renda. O recado que incorporo é esse. Temos que ter essa dimensão, por isso que Lula tem que ouvir a sociedade e fazer um governo de coesão nacional. A pesquisa mostra que mais da metade dos bolsonaristas torcem e acreditam que o Brasil deve ir bem. Então quem governa o país governa para a totalidade, o que não significa abandonar aquilo que são as suas prioridades”, afirmou.

“Talvez eu seja bastante minoritário no que vou dizer, mas ficou mais que evidente que só apresentar as conquistas sociais das pessoas não era suficiente para ganhar a eleição. Se pegar a extrema direita, que não fez nada de bom e ainda tentou dar um golpe em 8 de janeiro de 2023, o que avalio é que abdicamos em grande medida da disputa política ideológica. Se você conversa com um bolsonarista, ele fala do aborto, que o Bolsa Família tem pobre que não trabalha. Então acho que devemos fazer o debate na sociedade. Não temos que temer disputar valores. Não de forma presunçosa, mas a gente tem a convicção de que estamos do lado certo da história. O que Lula deve fazer é distribuir renda. Eles (adversários) não se apoiam na disputa de realizações. Devemos continuar e entrar na disputa”, concluiu Chinaglia.

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