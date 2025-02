A- A+

POLÍTICA PT se sente '100% contemplado' com provável vitória de Motta, diz líder do governo na Câmara José Guimarães afirmou que próximo presidente deve trazer 'estabilidade e tranquilidade' e quer marcar encontro com Lula

Lideranças do PT e ministros do governo Lula procuraram demonstrar neste sábado que estão mais satisfeitos com a provável eleição do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) à presidência da Câmara dos Deputados do que a oposição.

"O PT atuou, trabalhou e decidiu na hora certa. Pela primeira vez o PT vai dirigir a Casa através da 1ª secretaria, negociou uma segunda para dar ao PSB… O PT se sente 100% contemplado em ocorrendo a vitória do Hugo Motta", disse o deputado José Guimarães (PT-CE), líder do governo na Câmara.

Entusiasta da candidatura de Motta, o petista disse que já quer marcar uma reunião do deputado do Republicanos com o presidente Lula na próxima semana.

"Acho que vamos iniciar um novo momento que garanta estabilidade e tranquilidade para o país e o funcionamento desta Casa", acrescentou o petista.

Ministro licenciado de Portos e Aeroportos e deputado pelo mesmo partido de Motta, Silvio Costa Filho afirmou que Lula “está feliz” do PT ter participado de todo o processo para a eleição da Câmara e composição da nova mesa diretora da Casa.

Ele se reuniu com Lula nesta sexta-feira, um dia antes da eleição à presidência do Congresso, que acontece neste sábado.

