Justiça PT transmitirá julgamento de Bolsonaro ao vivo no canal do partido Denúncias contra ex-presidente e sete aliados da cúpula militar serão analisadas pela Primeira Turma do STF nesta terça-feira

O Partido dos Trabalhadores (PT) deve transmitir ao vivo nesta terça-feira o julgamento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que definirá se o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete de seus aliados se tornarão réus por envolvimento na trama golpista.

O partido manifestou interesse em cobrir essa e eventuais sessões futuras no dia seguinte à denúncia do ex-mandatário e de outros 33 pela Procuradoria-Geral da República (PGR), no mês passado.

Na época, a legenda encaminhou um ofício para o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, solicitando acesso de sua própria equipe de gravação ao plenário.

A cobertura foi anunciada em um comunicado publicado no site do partido no último sábado. Segundo o anúncio, a transmissão terá a participação do atual presidente do PT, o senador Humberto Costa (PT-PE), e do secretário nacional de Comunicação da legenda, o deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP).

A gravação poderá ser acessada pelos canais do partido no YouTube e na televisão.

"A TvPT transmitirá todo o julgamento, com equipe ao vivo na sede do Supremo, para trazer todos os detalhes da sessão histórica que deve colocar no banco dos réus Jair Bolsonaro e outros acusados de tentarem derrubar o Estado Democrático de Direito", diz a nota publicada pelo partido.

Nesta terça-feira, serão analisadas as denúncias contra Bolsonaro e os ex-ministros Walter Braga Netto (Casa Civil e Defesa), Anderson Torres (Justiça), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Paulo Sérgio Nogueira (Defesa).

Estão também na lista o ex-comandante da Marinha Almir Garnier Santos e o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, também deputado federal pelo PL-RJ.

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também integra esse grupo.

Os oito denunciados são acusados pela PGR de cometerem os crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do estado democrático de direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

