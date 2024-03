PT vai filiar Anielle Franco em evento no Circo Voador e tenta ter a presença de Lula

A- A+

O PT definiu para o dia 2 abril, terça-feira da semana que vem, o ato de filiação ao partido da ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. Antes pensado para o anfiteatro da UERJ, o evento será no Circo Voador, no Rio, e deve contar com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que costura para o mesmo dia uma agenda na cidade com o prefeito Eduardo Paes (PSD).

Lula e Paes vão ter a oportunidade de conversar sobre a eleição carioca mais uma vez. Em reunião nesta segunda-feira, o diretório nacional do PT decidiu que os cenários no Rio e no Recife serão discutidos diretamente entre o presidente e os prefeitos.

Anielle chegou a ser cotada por setores do PT nacional como uma possível indicação para a vice de Paes na eleição deste ano, mas a hipótese não tem respaldo no diretório local, tampouco no grupo político do prefeito.

A preferência de Paes é por uma chapa “puro sangue” do PSD, e os nomes que os petistas de fato tentam emplacar são outros: o secretário de assuntos federativos da Presidência, André Ceciliano, e os secretários da prefeitura Tainá de Paula (Meio Ambiente) e Adilson Pires (Assistência Social).

Uma vez filiada, Anielle é vista como um quadro importante para o PT fluminense em 2026. Pode ser candidata ao Senado – serão duas vagas para a Casa nas próximas eleições gerais – ou uma puxadora de votos para a Câmara dos Deputados.

Também é esperada uma participação ativa dela nas eleições municipais deste ano, a fim de impulsionar candidatos a vereador. Outro nome de forte apelo na sigla, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, é encarado da mesma forma.

