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FUGA DE FLÁVIO PT vê atos de Flávio como 'novo degrau da reação autoritária' de 'derrotados' Partido também cita que posição de Trump 'exige atenção'

O PT afirmou nesta quinta-feira que a postura adotada pelo candidato derrotado ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL) após o resultado das urnas representa "um novo degrau da reação autoritária por parte dos derrotados".

A sigla também disse que a posição adotada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante do resultado eleitoral brasileiro "exige atenção". As declarações estão presentes em nota publicada pela comissão executiva nacional da legenda.

Nesta semana, Flávio chegou aos Estados Unidos com a família, após uma rota de fuga que passou por Argentina e Equador. O bolsonarista também divulgou diferentes versões de uma carta de teor golpista não reconhecendo o resultado das eleições, o que foi prontamente rechaçado até por aliados.

O PT relembra que o pai de Flávio, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), também não reconheceu o resultado das eleições quando perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2022.

"Esta tentativa, desarmada pelas instituições democráticas, culminou na prisão de Jair Bolsonaro e dos militares envolvidos. Mas a tentativa, através da carta de Flávio, de conclamar a interferência externa, representa um novo degrau da reação autoritária por parte dos derrotados nas urnas", diz o PT na nota.

No documento, Flávio agradeceu a Trump e ao presidente Javier Milei, da Argentina, por onde passou durante a fuga. Após a carta, Trump afirmou que não quer se envolver no assunto, mas voltou a criticar o processo eleitoral brasileiro. Esse posicionamento foi criticado pelo PT.

"A posição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante do resultado eleitoral e de sua presença em território norte-americano também exige atenção. O Brasil não aceitará que interesses estrangeiros interfiram em sua democracia, nem que disputas políticas sirvam de pretexto para desrespeitar a vontade soberana do povo brasileiro, em eleições amplamente fiscalizadas e reconhecidas por sua lisura", afirma a sigla.

Lula foi reeleito no domingo. O petista terminou com 51,79%, contra 48,21% do senador do PL. Lula conquistou 68.256.232 votos, e Flávio obteve 59.826.041 no resultado final.

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