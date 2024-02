A- A+

brasil PT vê possível ingerência política em veto a TV do partido Secretário nacional de Comunicação do PT, Jilmar Tatto diz que é 'estranho' diretor 'ligado à família Bolsonaro' ter assinado despacho que recusou concessão de canal de TV e rádio

Secretário nacional de Comunicação do PT, o deputado estadual Jilmar Tatto (SP) vê possível ingerência política no veto do Ministério das Comunicações, no último dia 26 de janeiro, ao pedido de concessão de canal de televisão e rádio feito pelo partido em junho do ano passado.

Tatto disse que "chama atenção" e é "estranho" que um diretor "ligado à família Bolsonaro" tenha assinado o despacho indeferindo a solicitação do partido. O secretário se refere ao advogado Antonio Malva Neto, diretor do Departamento de Radiodifusão Privada.

"Estranho que o cara ligado ao governo anterior tenha assinado o parecer (recusando o pedido)" disse Tatto, que ainda continua. "Nosso governo deveria limpar todo mundo do governo anterior. Não foram eles que ganharam a eleição" concluiu o secretário de Comunicação do PT.

O parlamentar questionou os argumentos usados pelo Ministério das Comunicações e, sobretudo, pela Advocacia-Geral da União (AGU), que enviou um parecer à pasta falando em um possível desequilíbrio nas disputas eleitorais caso o pedido do PT fosse atendido.

A AGU também pontuou que, embora não haja vedação legal expressa à outorga de serviços de radiodifusão a fundações instituídas por partidos políticos, é proibido que tais entidades tenham entre seus dirigentes pessoa que esteja no gozo de imunidade parlamentar ou de foro especial, caso de Tatto e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que são mandatários. Outro ponto destacado pelo órgão é fato de a outorga ter que se dar mediante processo de licitação.

Hoje, segundo nota técnica do próprio Ministério das Comunicação, não há partidos políticos detentores de outorgas de rádio e TV, por isso, o pedido da legenda do presidente Lula tem "contornos singulares". Segundo Tatto, porém, não é culpa do PT que outras legendas não façam esse debate. Para ele, opinar sobre desequilíbrio eleitoral não é uma tarefa da AGU.

"Tanto os argumentos do ministério quanto da AGU não fala que é ilegal a concessão de canal de TV e rádio para partido político. Nós vamos recorrer e continuar fazendo esse debate. Hoje, o PT tem o canal via satélite, mas a concessão tem uma abrangência muito maior para fazermos debates transparentes. Trata-se de fortalecer a democracia e os partidos" ressaltou ele.

O deputado petista disse que, por ora, fará um debate apenas no âmbito jurídico. Mas ele não descarta, num segundo momento, procurar pessoalmente pelo ministro das Comunicações, Juscelino Filho, para evitar que ele seja "induzido ao erro".

