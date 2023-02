PTB desfilia Daniel Silveira

A- A+

O ex-deputado federal Daniel Silveira, que era do PTB desde março do ano passado, foi desfiliado pelo próprio partido. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Ao justificar a desfiliação, a sigla comunicou que preferiu a medida em vez de abrir um processo de expulsão.

Silveira, bolsonarista assumido, envolveu-se em muitas polêmicas ao longo do seu mandato. No último dia 2, ele foi preso em Petrópolis (RJ), quando terminou seu mandato parlamentar.

A prisão, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, se deu por ele descumprir medidas cautelares impostas na condenação pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo.

