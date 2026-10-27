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CONFLITO Putin acusa UE e Otan de prolongar guerra na Ucrânia Dirigentes nórdicos afirmaram ao mandatário russo que continuariam apoiando Kiev, ao mesmo tempo em que instaram à retomada das negociações e ao fim da guerra

O presidente russo, Vladimir Putin, criticou duramente nesta terça-feira (27) os países da União Europeia e da Otan durante uma ligação com líderes da Finlândia e da Noruega, ao afirmar que sua "política de confrontação" estava prolongando a guerra na Ucrânia.

Durante a conversa telefônica, Putin também lembrou "as causas fundamentais" do conflito e ressaltou que uma "paz justa e duradoura" só seria possível se os interesses russos forem "plenamente" considerados, informou o Kremlin em um comunicado, no qual afirmou que os três líderes concordaram em continuar mantendo "contato direto por telefone".

A conversa com o presidente finlandês, Alexander Stubb, e o primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Støre, ocorreu no âmbito dos esforços para pôr fim à guerra na Ucrânia.

Os líderes nórdicos trataram com Putin do encontro realizado na semana passada em Oslo entre o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e os enviados americanos, Steve Witkoff e Jared Kushner, para discutir uma saída para o conflito na Ucrânia.

Segundo a nota conjunta, os dirigentes nórdicos afirmaram ao mandatário russo que continuariam apoiando Kiev, ao mesmo tempo em que instaram à retomada das negociações e ao fim da guerra.

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