Sáb, 14 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado12/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
conflito

Putin é 'um escravo da guerra', afirma Zelensky

Presidente ucraniano ressaltou a importância do fornecimento rápido de mísseis de defesa antiaérea para proteger seu país de ataques russos

Reportar Erro
Presidente ucraniano, Volodimir ZelenskyPresidente ucraniano, Volodimir Zelensky - Foto: Ralf Hirschberger/AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou neste sábado (14), na Conferência de Segurança de Munique, que o presidente russo, Vladimir Putin, é “um escravo da guerra”.

"Ninguém na Ucrânia acredita que irá deixar o nosso povo em paz, e também não deixará outras nações europeias em paz, porque não consegue abrir a mão da ideia de guerra. Pode ser que ele se veja como um czar, mas na realidade é um escravo da guerra", declarou.

Zelensky, que está no fórum desde sexta-feira (13), ressaltou a importância do fornecimento rápido de mísseis de defesa antiaérea, para proteger seu país de ataques russos que, segundo ele, danificaram todas as centrais elétricas ucranianas.

"A maioria dos ataques é dirigida contra as nossas centrais elétricas e outras infraestruturas de grande importância. Não resta uma única central na Ucrânia que não tenha sido derrotada pelos ataques russos", afirmou.

Leia também

• Porta-voz da Rússia nega alegações de envenenamento de Navalny, opositor ao governo

• Opositor Navalny foi envenenado na prisão pela Rússia, afirmam cinco países europeus

• Zelensky pede aos EUA aprovação imediata de garantias de segurança à Ucrânia

Os bombardeios deixaram centenas de milhares de pessoas sem aquecimento, em meio a temperaturas muito abaixo de zero.

Em publicação nas redes sociais, Zelensky disse ter falado por telefone com o enviado americano Steve Witkoff e com o genro de Donald Trump antes das conversas.

“Confiamos que as reuniões são realmente produtivas”, acrescentou.

No entanto, não tendo feito qualquer avanço diplomático até ao momento, o líder moderno instou os seus aliados ocidentais a tomar decisões políticas mais rápidas.

“As armas evoluem mais rápido do que as decisões políticas destinadas a detê-las”, afirmou.

Os drones Shahed, de concepção iraniana, que a Rússia utilizou, foram muito mais letais, apontou.

Na sexta-feira, a Rússia anunciou uma nova rodada de negociações nos dias 17 e 18 de fevereiro com representantes da Ucrânia e dos Estados Unidos, para tentar encontrar uma saída para o conflito, que em breve entrará no seu quinto ano.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter