POLÍTICA Putin vai falar no Brics ao vivo de Moscou, mas Brasil não vai transmitir discurso do russo Caberá ao Kremlin divulgar o discurso de Putin, que poderá falar no Rio por uma retribuição ao discurso de Lula

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se prepara para discusar remotamente na Cúpula do Brics, no Rio, ao vivo de Moscou, por meio de vídeoconferência.



Porém, o governo brasileiro não vai transmitir ao vivo publicamente a fala de Putin e dos demais chefes de Estado, de governo e de delegações presentes ao Rio para o Brics.



Caberá ao Kremlin divulgar o discurso de Putin, que poderá falar no Rio por uma retribuição ao discurso de Lula, também por vídeo, no ano passado. O petista deixou de viajar à Rússia por restrição médica, após ter sofrido uma queda no Palácio da Alvorada.

A decisão do governo foi a restringir o acesso às falas apenas às delegações, repetindo o que ocorreu no G-20, em novembro passado. Esse agrupamento, porém, tem muito mais rivalidades e divergências do que o Brics.



A prática no Brics era outra: transmitir as falas de todos os líderes diretamente, como ocorreu em Kazan 2024 e Johannesburgo 2023.



Putin desistiu de vir ao Rio pelo risco de ser preso, como requer o Tribunal Penal Internacional, que o acusa de crime de guerra na Ucrânia.



O Kremlin informou que o governo brasileiro não deu garantias de segurança a ele e reconheceu que o mandado de prisão era um impeditivo.



Na prática, apesar de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já ter dito até publicamente que Putin não seria preso no País em visita oficial, a decisão poderia ser de um juiz federal de primeira instância.

