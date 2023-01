A- A+

Brasília PV entra com pedido de impeachment de Ibaneis Rocha Sigla afirma que houve omissão do gestor nos casos de invasão e depredação em Brasília

O Partido Verde anunciou na manhã desta segunda-feira (9) que irá apresentar um pedido de impeachment do governador Ibaneis na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Por meio de uma nota, a sigla afirma que houve omissão do gestor nos casos de invasão e depredação dos prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro Alexandre de Moraes decretou o afastamento de Ibaneis Rocha do cargo por 90 dias. Na nota, o PV diz que "atos de violência e terrorismo vêm sendo continuados desde a diplomação do presidente Lula, em dezembro, sob negligência aparente e coordenada das forças de segurança vinculadas ao GDF e que afetaram a lei e a ordem pública, bem como devido na necessidade de garantir a proteção adequada à higidez das normas constitucionais”.

"Ibaneis Rocha não tem garantido o correto exercício das suas funções constitucionais, redundando em flagrantes inconstitucionalidades materiais em relação à obrigação de proteger, resguardar e defender os direitos e garantias fundamentais, bem como o exercício da lei e da ordem na Capital Federal”, continuou o texto

