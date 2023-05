Quadro de Renan Calheiros no Senado ganha mais cabelo em nova pintura da galeria de presidentes

A- A+

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) aparece com mais cabelos em novo retrato para galeria de presidentes do Senado Federal. Na primeira versão, vandalizada durante os ataques golpistas de 8 de janeiro, o ex-presidente era retratado com cabelos mais ralos e entradas mais profundas, um visual que ficou no passado do senador graças ao implante capilar feito há uma década.

Apesar disso, os cabelos são as únicas atualizações da pintura, feita pelo artista plástico Urbano Vilella. O senador ainda aparece sorridente e com a mesma armação de óculos.

Na época, o então pmdebista se envolveu em uma polêmica ao usar um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para realizar o procedimento, no Recife. Pela lei, a aeronave só pode ser usado por autoridades por motivo de segurança e emergência médica, em viagens de serviço ou no deslocamento para seu local de residência fixa. O dinheiro foi posteriormente devolvido aos cofres públicos.

Por ter sido presidente do Senado Federal três vezes, Renan Calheiros coleciona dois quadros: o do primeiro mandato, iniciado em 2005, emendado à reeleição de 2007, e o do segundo, em 2013. Nessa última, o senador já tinha feito o procedimento e, por isso, apenas a primeira pintura ganhou o novo toque. Ambas porém, destruídas nas manifestações golpistas, foram pintadas novamente.

A cerimônia de atualização da galeria foi realizada na quarta-feira. Além dos quadros de Renan Calheiros também foram repostos outras duas pinturas do ex-presidente da República José Sarney e um de Ramez Tebet, pai da atual ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. A galeria, localizada no Salão Nobre, foi inaugurada em 2005.

Os quadros de Davi Alcolumbre (União-AP) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) também foram adicionados à galeria durante o evento.

