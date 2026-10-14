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Eleições 2026 Quaest: 43% temem mais volta da família Bolsonaro ao poder; 43% temem mais um mandato de Lula Os números são os mesmos apresentados na pesquisa divulgada antes do primeiro turno, no dia 28 de setembro

Os eleitores estão divididos quando se trata do medo da população em relação a vitória dos candidatos em disputa no segundo turno. Segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (14) 43% têm medo da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e 43% temem a volta da família Bolsonaro ao poder. Os números são os mesmos apresentados na pesquisa divulgada antes do primeiro turno, no dia 28 de setembro.

Este é o primeiro levantamento da consultoria após o resultado do primeiro turno no último dia 4. A pesquisa do dia 28 de setembro mostrava que 43% temiam uma vitória do petista e 43% também temiam o retorno à família Bolsonaro.

O levantamento mostra que 3% afirmam ter medo dos dois cenários, enquanto 6% dizem não temer nenhum deles. Não souberam responder ou não responderam 5% dos entrevistados.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08729/2026.

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