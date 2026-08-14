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ELEIÇÕES 2026

Quaest: 69% dizem que escolha de candidato à Presidência é definitiva; 30% dizem que pode mudar

A Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais

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69% dos eleitores afirmam que seu voto é definitivo69% dos eleitores afirmam que seu voto é definitivo - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira, 14, mostra que, entre os eleitores que já escolheram um candidato à Presidência, 69% afirmam que seu voto é definitivo. Outros 30% dizem que ainda podem mudar de candidato.

A Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de agosto.

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A margem de erro é de 2 pontos porcentuais (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06773/2026.

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