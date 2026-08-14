ELEIÇÕES 2026
Quaest: 69% dizem que escolha de candidato à Presidência é definitiva; 30% dizem que pode mudar
A Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais
Pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira, 14, mostra que, entre os eleitores que já escolheram um candidato à Presidência, 69% afirmam que seu voto é definitivo. Outros 30% dizem que ainda podem mudar de candidato.
A Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de agosto.
Leia também
• Quaest: Flávio (PL) é rejeitado por 54% dos eleitores; rejeição a Lula (PT) soma 52%
• Lula tem 43% e Flávio, 40%, em eventual segundo turno, aponta pesquisa Quaest
A margem de erro é de 2 pontos porcentuais (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06773/2026.