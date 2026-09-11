Quaest: aliados de Flávio lideram corrida ao governo em 9 Estados e no DF; de Lula, em 4
Outros seis Estados estão fora do arco de alianças do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Liberal (PL)
O senador Flávio Bolsonaro (PL) leva vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas disputas a governos de Estado, considerando as pesquisas de intenção de voto realizadas pela Quaest, nos meses de agosto e setembro.
Em dez Estados, os aliados do filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro aparecem na frente dos demais concorrentes: em São Paulo, Minas Gerais, Distrito Federal, Ceará, Acre, Roraima, Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina.
Já os postulantes que recebem o apoio de Lula lideram em quatro unidades federativas do País: Rio de Janeiro, Paraíba, Sergipe e Amazonas.
Outros seis Estados estão fora do arco de alianças do Partido dos Trabalhadores (PT) e do Partido Liberal (PL). São eles: Pernambuco, Espírito Santo, Tocantins, Piauí, Maranhão e Goiás. Neste, Daniel Vilela (MDB) que tenta a reeleição recebe apoio do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e aparece em primeiro lugar.
O caso de Pernambuco talvez seja o mais peculiar: apesar de João Campos (PSB), candidato oficial do presidente, aparecer em segundo lugar na disputa, o Estado é um antigo reduto de Lula. Raquel Lyra (PSD), atual governadora, lidera as intenções de voto e também é considerada aliada do petista, ainda que seja correligionária de Caiado.
Também há aliados de Lula e Flávio que, apesar de lideraram numericamente suas respectivas disputas, aparecem empatados tecnicamente. É o que ocorre na Bahia, no Rio Grande do Norte, em Alagoas, em Rondônia, no Pará, no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul.
Confira os cenários eleitorais de primeiro turno nos Estados brasileiros, de acordo com as pesquisas Quaest mais recentes:
São Paulo (Flávio)
Tarcísio de Freitas (Republicanos): 42%
Fernando Haddad (PT): 27%
Policial Edjane (Agir): 1%
Vera Lúcia (PSTU): 1%
Izadora Dias (PCO): 1%
Carlos Machado (PCB): 1%
Vivian Mendes (UP): 0%
Indecisos: 14%
Brancos e nulos: 13%
Rio de Janeiro (Lula)
Eduardo Paes (PSD): 39%
Douglas Ruas (PL): 18%
Garotinho (Republicanos): 8%
Cyro Garcia (PSTU): 2%
William Siri (PSOL): 1%
Coronel Busnello (Missão): 1%
Juliete (UP): 0%
Luan Monteiro (PCO): 0%
André Marinho (Novo): 1%
Indecisos: 16%
Brancos e nulos: 14%
Minas Gerais (Flávio)
Cleitinho Azevedo (Republicanos): 32%
Patrus Ananias (PT): 11%
Alexandre Kalil (PDT): 11%
Mateus Simões (PSD): 8%
Flávio Roscoe (PL): 3%
Gabriel (MDB): 3%
Ben Mendes (Missão): 2%
Indira Xavier (UP): 1%
Professor Túlio Lopes (PCB): 0%
Henrique Áreas (PCO): 0%
Rafael Duda (PSTU): 0%
Indecisos: 19%
Brancos e nulos: 12%
Espírito Santo (nenhum)
Ricardo Ferraço (MDB): 35%
Lorenzo Pazolini (Republicanos): 28%
Helder Salomão (PT): 10%
Breno Barcelos (Missão): 2%
Rafael Demuner (UP): 1%
Indecisos: 15%
Brancos e nulos: 9%
Bahia (empate técnico)
ACM Neto (União): 39%
Jerônimo Rodrigues (PT): 37%
Aroldo Felix (UP): 1%
Maria Bona (PCO): 1%
Ariel Capistrano (DC): 1%
Ronaldo Mansur (PSOL): 1%
Indecisos: 12%
Brancos e nulos: 8%
Pernambuco (nenhum)
Raquel Lyra (PSD): 43%
João Campos (PSB): 37%
Ivan Moraes (PSOL): 1%
Renan Hallais (Missão): 1%
Professora Camila (UP): 0%
Professor Jeremias do Banco (Democrata): 0%
Victor Assis (PCO): 0%
Guilherme Fonseca (PSTU): 0%
Indecisos: 12%
Brancos e nulos: 6%
Ceará (Flávio)
Ciro Gomes (PSDB): 45%
Elmano de Freitas (PT): 34%
Delegado Huggo (Missão): 1%
Danilo Soares (Democrata): 0%
Vera Lúcia (Novo): 0%
Ieri Braga (PCO): 0%
Zé Batista (PSTU): 0%
Serley Leal (UP): 0%
Indecisos: 12%
Brancos e nulos: 8%
Paraíba (Lula)
Lucas Ribeiro (PP): 38%
Cícero Lucena (MDB): 19%
Efraim Filho (PL): 18%
Pedro Coutinho (DC): 2%
Camilo Duarte (PCO): 1%
Yuri Ezequiel (UP): 0%
Indecisos: 12%
Brancos e nulos: 10%
Alagoas (empate técnico)
Renan Filho (MDB): 42%
JHC (PSDB): 40%
Lenilda Luna (UP): 1%
Márcio Jambo (Democrata): 0%
Indecisos: 10%
Brancos e nulos: 7%
Sergipe (Lula)
Fábio Mitidieri (PSD): 40%
Valmir de Francisquinho (Republicanos): 28%
Ricardo Marques (PL): 5%
Taty Cristina de Jesus (Democracia Cristã): 1%
Dr. Helton (PSOL): 1%
Emanuel Cacho (PSD): 1%
Indecisos: 17%
Brancos e nulos: 7%
Rio Grande do Norte (empate técnico)
Allyson (União): 25%
Cadu de Lula (PT): 21%
Álvaro Dias (PL): 19%
Rodrigo Bolsonaro (AGIR): 2%
Professor Roberio Paulino (PSOL): 2%
Dário Barbosa (PSTU): 1%
Henrique Lyra (PCO): 0%
Arinalda do MLB (UP): 0%
Carlos Jararaca (DC): 0%
Indecisos: 16%
Brancos e nulos: 14%
Piauí
A Quaest ainda não realizou levantamentos para a disputa ao governo do Piauí. No entanto, Rafael Fonteles (PT) aparece em primeiro lugar em outras pesquisas, contra Joel Rodrigues (PP).
Maranhão (nenhum)
Eduardo Braide (PSD): 44%
Orleans Brandão (MDB): 25%
Felipe Camarão (PT): 6%
Roberto Rocha (PRTB): 3%
André Luis (Missão): 1%
Saulo Arcangeli (PSTU): 0%
Dimas Cassimiro (PCO): 0%
Reginaldo Lima (PCB): 0%
Indecisos: 17%
Brancos e nulos: 4%
Acre (Flávio)
Alan Rick (Republicanos): 33%
Mailza Assis (PP): 24%
Tião Bocalom (PSDB): 15%
Thor Dantas (PSB): 2%
Dr. Luisinho (Agir): 1%
Eudo Raffael (PCB): 0%
Indecisos: 17%
Brancos e nulos: 8%
Amazonas (Lula)
Omar Aziz (PSD): 26%
Roberto Cidade (União): 18%
Professora Maria do Carmo (PL): 16%
David Almeida (Avante): 15%
Cabo Daciolo (Mobiliza): 2%
Isael Munduruku (Rede): 1%
Gilberto Vasconcelos (PSTU): 0%
Indecisos: 16%
Brancos e nulos: 6%
Roraima (Flávio)
Arthur Henrique (PL): 60%
Soldado Sampaio (Republicanos): 27%
Rosi Aires (PSOL): 1%
Clébio Genuíno (PCO): 0%
Farah Mesquita (Solidariedade): 0%
Indecisos: 9%
Brancos e nulos: 3%
Rondônia (empate técnico)
Marcos Rogério (PL): 24%
Adailton Fúria (PSD): 21%
Expedito Netto (PT): 10%
Hildon Chaves (União): 10%
Samuel Costa (PSB): 2%
Pedro Abib (MDB): 1%
Indecisos: 22%
Brancos e nulos: 10%
Amapá (Flávio)
Dr Furlan (PSD): 55%
Clécio (União): 35%
Jairo Palheta (PCO): 1%
Carlos Cley (PSTU): 0%
Delegado Marcos (DC): 0%
Indecisos: 8%
Brancos e nulos: 1%
Tocantins (nenhum)
Professora Dorinha (União): 37%
Vicentinho (PSDB): 28%
Laurez Moreira (PSD): 7%
Ataídes Oliveira (Novo): 3%
Subtenente Luiz Carlos (Democrata): 2%
Professor Witer Naves (PSOL): 0%
Du Pereira (DC): 0%
Indecisos: 16%
Brancos e nulos: 7%
Pará (empate técnico)
Dr Daniel (Podemos): 28%
Hana Ghassan (MDB): 27%
Gal Leite (UP): 2%
Well Macedo (PSTU): 2%
Araceli Lemos (PSOL): 2%
Jose Moita (Democrata): 1%
Indecisos: 29 %
Brancos e nulos: 9 %
Mato Grosso (empate técnico)
Wellington Fagundes (PL): 27%
Otaviano Pivetta (Republicanos): 23%
Doutora Natasha (PSD): 8%
Sargento Laudicério (Lau) (Agir): 2%
Rafaell Milas (Missão): 2%
Maurício Coelho (Mobiliza): 1%
Indecisos: 8%
Brancos e nulos: 29%
Goiás (Caiado)
Daniel Vilela (MDB): 37%
Marconi Perillo (PSDB): 20%
Wilder Morais (PL): 12%
Luis Cesar Bueno (PT): 4%
Luciana Amorim (UP): 0%
Danilo Pinheiro Evangelista da Silva (PCO): 0%
Indecisos: 20%
Brancos e nulos: 7%
Distrito Federal (Flávio)
Celina Leão (PP): 35%
Arruda (PSD): 18%
Leandro Grass (PT): 17%
Paula Belmonte (PSDB): 4%
Cappelli (PSB): 2%
Kiko Caputo (Novo): 1%
Professora Samara Mineiro (UP): 1%
Elisson (Agir): 0%
Professor Robson (PSTU): 0%
Expedito Mendonça (PCO): 0%
Rico Pinheiro (PRTB): 0%
Indecisos: 15%
Brancos e nulos: 7%
Mato Grosso do Sul (Flávio)
Eduardo Riedel (PP): 40%
Fábio Trad (PT): 13%
Delcídio Amaral (PRD): 8%
João Henrique Catan (NOVO): 3%
Lucien Rezende (PSOL): 2%
Daniel Lemes (PCO): 1%
Economista Renato Gomes (DC): 1%
Jeferson Bezerra (Agir): 1%
Indecisos: 20%
Brancos e nulos: 11%
Paraná (Flávio)
Sergio Moro (PL): 37%
Requião Filho (PDT): 21%
Sandro Alex (PSD): 15%
Luiz França (Missão): 1%
Tayná Miessa (UP): 1%
Alexandre Salomão (Mobiliza): 0%
Adriano Funileiro (PCO): 0%
Samuel de Mattos (PSTU): 0%
Indecisos: 18%
Brancos e nulos: 7%
Santa Catarina (Flávio)
Jorginho Mello (PL): 50%
João Rodrigues (PSD): 17%
Gelson Merísio (PSB): 4%
Professor Marcus Sodré (PSTU): 2%
Marcelo Brigadeiro (Missão): 1%
Laís Chaud (UP): 1%
Bruno Pedreiro do PCO (PCO): 1%
Ralf Zimmer (PRD): 0%
Indecisos: 16%
Brancos e nulos: 8%
Rio Grande do Sul (empate técnico)
Luciano Zucco (PL): 26%
Juliana Brizola (PDT): 23%
Gabriel Souza (MDB): 9%
Marcelo Maranata (PSDB): 2%
Priscila Voigt (UP): 1%
Cesar Pontes (PCO): 0%
Rejane de Oliveira (PSTU): 0%
Indecisos: 27%
Brancos e nulos: 12%
As pesquisas Quaest citadas na matéria foram registradas sob os números: SP-00959/2026; RJ-04768/2026; MG-04716/2026; ES-04444/2026; BA-06206/2026; PE-00285/2026; CE-01149/2026; PB-07850/2026; AL-05503/2026; SE-03536/2026; RN-00876/2026; MA-02558/2026; AC-09106/2026; BR-06252/2026; BR-08926/2026; RO-05711/2026; AP-09438/2026; TO-02161/2026; PA-07718/2026; MT-04846/2026; GO-06186/2026; DF-01987/2026; MS-00793/2026; PR-05388/2026; SC-00517/2026; RS-06875/2026. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.