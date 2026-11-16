A- A+

Eleitorado Quaest: Centro cresce e atinge 39% do eleitorado brasileiro em 20 anos Já os eleitores que se identificam como de direita aparecem com 34% do eleitorado, e os de esquerda, com 24%

O eleitorado brasileiro que se autodeclara como de centro cresceu e atingiu a maior marca em 20 anos (39%). O dado é da última pesquisa Quaest, feita após o segundo turno das eleições. O levantamento mediu também a direita, 34% do eleitorado, e a esquerda, 24%.

A porcentagem do centro cresceu dois pontos desde a última medição, em 2023. Ao longo de toda a série histórica, iniciada em 2007, houve um aumento de oito pontos porcentuais. O número caiu, em 2014, para 26%, patamar no qual permaneceu até 2019, voltando a crescer em 2023.

O eleitorado de direita sofreu uma queda de dois pontos porcentuais desde a última medição, em 2023. Já o de esquerda cresceu um ponto percentual no mesmo período.

Nos anos de 2014 e 2019, em que o centro atingiu a porcentagem de 26%, os menores da série, foram os momentos em que os outros posicionamentos políticos marcaram suas maiores porcentagens. A esquerda registrou 29% e 28%, já a direita 29% e 39%.

A pesquisa mostrou que a maior parte do eleitorado feminino prefere o centro (40%). A maior parte dos homens (38%) também tem escolhido o centro. Neste segundo grupo, o centro ganhou 13 pontos porcentuais em 7 anos. No mesmo período, a direita perdeu 11 pontos percentuais.

Em todas as faixas etárias, o centro também lidera as preferências, tendo maior presença entre o eleitorado de 16 a 34 anos (41%). Na faixa etária seguinte, de 35 a 59 anos, o valor é 39%. Entre aqueles com 60 anos ou mais, 36% dos eleitores optam pelo centro.

O centro também é a escolha da maior parte do eleitorado com base apenas na escolaridade. São 37% dos que possuem apenas ensino fundamental, 40% dos que têm ensino médio e 41% dos que passaram pelo ensino superior.

Eleitores que ganham até dois salários mínimos (41%) e quem possui renda de até 5 salários mínimos (40%) optam pelo centro. Entre o eleitorado com renda superior, 35% consideram-se do centro; já 40% tendem à direita.

Evangélicos são, em sua maioria, de direita (45%), com 35% optando pelo centro. Entre os católicos, a maioria (39%) é centro.

Ao considerar a variável cor ou raça, o centro também apresenta a maior proporção em todos os grupos: 41% entre os brancos, 38% entre os pardos e 38% entre os pretos.

Pesquisa também mediu identificação política

A pesquisa também questionou a identificação política dos respondentes, a maior parte (32%) se considera independente. O número é seguido por direita não bolsonarista (21%), lulista (19%), esquerda não Lulista (14%) e bolsonarista (12%).

Entre o grupo que se considera lulista, a maioria (52%) se considera de esquerda, os de centro são 33% e, de direita, 13%.

Na esquerda não lulista, as porcentagens são próximas: 55% têm posicionamento de esquerda, 39% de centro e 6% de direita.

No eleitorado que se considera independente, a maioria (70%) prefere o centro. Entre eles, a esquerda e a direita estão empatadas (14%).

A direita não bolsonarista se considera, em sua maior parte, de direita (56%), seguida pelo centro (39%) e pela esquerda (4%).

A maioria do grupo bolsonarista considera-se de direita (74%), uma porcentagem menor de centro (23%) e outra mínima de esquerda (3%).

Em todos os grupos de identificação política, com exceção da esquerda não lulista, a maioria considera-se conservadora.

Os grupos mais conservadores são o bolsonarista (69%) e a direita não bolsonarista (62%). Independente e lulista marcam 42% e 41% respectivamente.

A esquerda não lulista é a menos conservadora: 28% consideram-se conservadores e 44%, progressistas.



Veja também