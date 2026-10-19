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Eleições 2026 Quaest e Datafolha divulgam novas pesquisas de intenção de voto para o 2º turno presidencial Levantamentos contratados por veículos de comunicação revelam cenário da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro nesta semana

A reta final da disputa pela Presidência da República contará com uma sequência de pesquisas eleitorais para mapear o cenário entre o candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) antes do segundo turno.

A primeira divulgação ocorre nesta quarta-feira (21), com o novo levantamento do instituto Quaest, encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo. A pesquisa anterior apontou empate técnico entre os concorrentes, com Flávio Bolsonaro registrando 46% das intenções de voto e Lula com 44%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, os dois postulantes figuravam no mesmo patamar. Registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026, o levantamento ouviu 2.154 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 17 e 20 de outubro, com nível de confiança de 95%.

Já na quinta-feira (22), o instituto Datafolha publica sua nova sondagem presidencial, contratada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. No levantamento anterior da instituição, o cenário também indicava igualdade técnica na margem de erro: Flávio aparecia com 47% e Lula com 45%. A nova amostragem (registro BR-09709/2026) prevê a realização de 2.520 entrevistas em todo o país, com margem de erro de dois pontos e 95% de nível de confiança.

As últimas pesquisas antes da abertura das urnas serão conhecidas no sábado (24), véspera do segundo turno. Na ocasião, a Quaest divulgará dados colhidos junto a 3.702 entrevistados entre os dias 23 e 24 de outubro (registro BR-09158/2026). No mesmo período, o Datafolha fará o campo com 4.050 eleitores (registro BR-09540/2026). Ambas as pesquisas mantêm a margem de erro de dois pontos percentuais e o índice de confiança de 95%.

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