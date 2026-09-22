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ELEIÇÕES 2026 Quaest: Flávio Bolsonaro oscila para cima no Nordeste mas perde terreno para Lula no Sudeste No cenário geral, Flávio Bolsonaro e Lula estão empatados

Em uma semana, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) reduziu a vantagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre eleitores do Nordeste, variando de 28% das intenções de voto no cenário de segundo turno para 31%.

Lula segue liderando, mas foi de 60% de menções para 57%. Ambas as variações foram apontadas na pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 21, e ocorreram dentro da margem de erro para o segmento, de quatro pontos porcentuais.

Ao mesmo tempo em que oscilou para baixo entre nordestinos, Lula cresceu entre eleitores do Sudeste, passando de 31% para 36% de preferência na região. Flávio Bolsonaro segue na liderança no recorte, mas recuou de 47% para 43%. A margem de erro no segmento é de três pontos porcentuais.

A pesquisa também indicou o crescimento de Flávio Bolsonaro entre eleitores evangélicos na simulação de segundo turno. O senador avançou sete pontos porcentuais, de 51% para 58% da preferência do grupo. Lula manteve o índice registrado na última rodada, de 28%. A margem de erro no segmento é de quatro pontos porcentuais.

Entre os católicos, quem lidera é Lula, com 46% das intenções de voto contra 37% do senador. A margem de erro do recorte é de três pontos porcentuais.

No cenário geral, Flávio Bolsonaro e Lula estão empatados. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro tem 42% das intenções de voto, e o presidente, 41%. São 14% os votos brancos e nulos, e 3% estão indecisos. Embora o candidato do PL esteja numericamente à frente, o cenário é de empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais.

A Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre os dias 17 e 20 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06004/2026.

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