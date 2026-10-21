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ELEIÇÕES Quaest: Flávio Bolsonaro tem 45% das intenções de voto no 2º turno, e Lula, 44% Os dois estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos

Na segunda pesquisa Quaest do segundo turno das eleições presidenciais, divulgada nesta quarta-feira (21), o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, aparece com 45% das intenções de voto. Lula (PT) tem 44%.

Os dois estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa também mostra que 2% dos entrevistados estavam indecisos e 9% são de votos nulos, brancos ou não vão votar.



Primeira pesquisa

Na primeira pesquisa da Quaest, divulgada na última quarta-feira (14), Flávio Bolsonaro apareceu na frente, com 46% das intenções de voto, enquanto Lula tinha 44%. Os dois também estavam em empate técnico dentro da margem de erro naquela rodada.



Na votação do primeiro turno, em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro terminou à frente com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. A diferença entre eles foi de cerca de 2,2 milhões de votos.

Metodologia

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

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