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ELEIÇÕES Quaest: Flávio Bolsonaro tem 46%, e Lula aparece com 44%; candidatos estão em empate técnico Pesquisa mostra ainda que 1% dos entrevistados estavam indecisos e 9% são de votos nulos, brancos ou não vão votar

Na primeira pesquisa Quaest do segundo turno das eleições presidenciais, divulgada nesta quarta-feira (14), o candidato do PL Flávio Bolsonaro aparece com 46% das intenções de voto. Lula (PT) tem 44%.

Os dois estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo. A pesquisa mostra ainda que 1% dos entrevistados estavam indecisos e 9% são de votos nulos, brancos ou não vão votar.

Para 91% dos entrevistados, a escolha do candidato é definitiva, e 9% dizem que ainda podem mudar de ideia.

Na votação do primeiro turno, Flávio Bolsonaro terminou à frente com 47,03% dos votos, contra 45,16% de Lula. A diferença entre eles foi de cerca de 2,2 milhões de votos, a menor da história. Com isso, a pesquisa mostra um crescimento do petista nas intenções.



Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem ver antes os nomes dos candidatos, 43% citaram Flávio Bolsonaro e 42% apontaram Lula como candidato. 8% declararam voto em branco, nulo ou que não vão votar e 7% estão indecisos.

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-08729/2026.

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