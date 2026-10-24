A- A+

Eleição 2026 Quaest: Flávio Bolsonaro tem 51% das intenções de voto no 2º turno, e Lula, 49% Os dois estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos

Na terceira pesquisa Quaest do segundo turno das eleições presidenciais, divulgada neste sábado (24), o candidato do PL, Flávio Bolsonaro, aparece com 51% das intenções de voto. Lula (PT) tem 49%.

Os dois estão em empate técnico dentro da margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.



Entre os entrevistados que indicaram um candidato, 92% dizem que a escolha é definitiva e 8% afirmam que ainda podem mudar.



Rejeição

Flávio Bolsonaro tem rejeição de 49%, e Lula, de 47%.

Segunda pesquisa

Nas segunda pesquisa da Quaest, divulgada na última quarta-feira (21), Flávio Bolsonaro apareceu na frente, com 45% das intenções de voto, enquanto Lula tinha 44%. Os dois também estavam em empate técnico dentro da margem de erro naquela rodada.



Na votação do primeiro turno, em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro terminou à frente com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. A diferença entre eles foi de cerca de 2,2 milhões de votos.

Metodologia

A Quaest entrevistou 3.702 pessoas com 16 anos ou mais, entre os dias 23 e 24 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.





Veja também