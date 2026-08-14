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ELEIÇÕES 2026 Quaest: Flávio (PL) é rejeitado por 54% dos eleitores; rejeição a Lula (PT) soma 52% Pesquisa ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) são os candidatos mais rejeitados para a disputa à Presidência da República. É o que aponta pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira, 14.

A Quaest ouviu 2.004 entrevistados, com 16 anos ou mais, presencialmente, de 10 a 13 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais (p.p.), para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-06773/2026.

De acordo com o levantamento, 54% dos eleitores dizem que não votariam em Flávio de jeito nenhum, enquanto 52% afirmam o mesmo sobre Lula.



O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) é rejeitado por 35%. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) é rejeitado por 34%, à frente de Renan Santos (Missão), que registra 21% de rejeição.

Rui Costa Pimenta (PCO) é rejeitado por 19%, 3 p.p. a mais que Augusto Cury (Avante), com 16%. Samara Martins (UP) tem 11% de rejeição e Edmilson Costa (PCB), 10%. Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB) e Wilson Grassi (Democrata) têm 9% cada, enquanto Clariana Barão (DC) chega a 6% de rejeição.

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