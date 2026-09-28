Quaest: Lula amplia vantagem entre eleitores de baixa renda e beneficiários do Bolsa Família
Entre beneficiários do Bolsa Família, Lula oscilou de 52% para 53% no primeiro turno, enquanto Flávio passou de 23% para 21%
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ampliou a vantagem sobre Flávio Bolsonaro (PL) entre eleitores com renda familiar de até dois salários mínimos e entre beneficiários do Bolsa Família, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28).
No primeiro turno, Lula passou de 49% para 52% entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos, enquanto Flávio permaneceu em 23%. A distância numérica entre os dois passou de 26 para 29 pontos porcentuais.
Na simulação de segundo turno, Lula passou de 52% para 55% nesse mesmo grupo, enquanto Flávio recuou de 30% para 29%. Os votos em branco, nulos e de eleitores que dizem não votar foram de 13% para 11%, enquanto os indecisos permaneceram em 5%.
Entre beneficiários do Bolsa Família, Lula oscilou de 52% para 53% no primeiro turno, enquanto Flávio passou de 23% para 21%. A diferença numérica entre os dois aumentou de 29 para 32 pontos porcentuais. Neste cenário, brancos aumentaram para 10%, enquanto os indecisos se mantiveram em 5%.
No segundo turno, Lula avançou de 56% para 59% entre os beneficiários do programa, enquanto Flávio recuou de 30% para 27%. Brancos, nulos e eleitores que dizem não votar passaram de 12% para 11%, e os indecisos foram de 2% para 3%.
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As margens de erro desses recortes são de quatro pontos porcentuais entre eleitores com renda familiar de até dois salários mínimos e de cinco pontos entre beneficiários do Bolsa Família, sempre para mais ou para menos.
A pesquisa é a primeira da Quaest após a proibição das bets no País, anunciada por Lula na tarde de sexta-feira (25). O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida.
Crença na reeleição de Lula
A pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 28, mostra que 52% da população acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reeleger este ano, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) tem 32% de pessoas acreditando em uma vitória nas eleições.
Na última pesquisa, 55% dos brasileiros acreditavam em uma vitória de Lula, e 30% de Flávio.
A pesquisa mostra que, entre os eleitores de Lula, 90% acreditam que ele vencerá a eleição, ante a 3% que acham que será Flávio. Na última semana esse número era de 87% e 5%, respectivamente.
Já entre os eleitores de Flávio, 72% acreditam que o seu candidato irá ganhar a eleição e 21% acham que será Lula. Na última semana, esse número era de 69% para Flávio e se manteve em 21% para Lula.
A pesquisa divulgada nesta segunda-feira é a primeira da Quaest após a proibição das bets no País, anunciada por Lula na tarde da última sexta-feira, 25. Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, o levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida. A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos.
A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.