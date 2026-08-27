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Eleições 2026 Quaest: Lula e Flávio empatam no Sudeste e buscam votos dos indecisos Além de contar com o maior colégio eleitoral do país, região concentra percentual significativo de indecisos e é considerada estratégica para a disputa presidencial

O empate técnico nos maiores colégios eleitorais do país entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) nas pesquisas Quaest divulgadas nesta semana ajuda a entender o foco estratégico de intensificar as suas agendas no Sudeste das duas principais campanhas ao Planalto.

No levantamento, Flávio Bolsonaro aparece com 30% das intenções de voto e Lula com 29% em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, com margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, os cenários de empate técnico também estão capturados.

Em Minas, Flávio Bolsonaro aparece com 31% das intenções de voto e Lula com 30%. Já no Rio de Janeiro, o senador pontuou com 31%, contra 29% do presidente. Nos dois estados, a margem de erro é de três pontos percentuais.

“O equilíbrio apontado pela pesquisa evidencia a importância que o Sudeste deverá assumir na corrida presidencial. Qualquer avanço ou recuo nessa região tem capacidade de alterar o quadro nacional. Nesse cenário, é provável que os dois candidatos ampliem a presença na região, com mais compromissos de campanha, aproximação com lideranças políticas e estratégias de comunicação voltadas às demandas locais”, avalia o cientista político Alex Ribeiro.

Votos do Sudeste

“O empate técnico sugere que nenhuma das duas candidaturas conseguiu estabelecer uma posição dominante nesses grandes colégios. Então focar nestes espaços é uma atitude bastante racional”, avalia o cientista político Alvaro Azevedo Neto. “A ideia talvez seja que o sudeste vai quebrar o equilíbrio atual, mas não decidirá propriamente a eleição”, completa o especialista.

Além da densidade eleitoral, a região concentra um dado relevante: o percentual significativo de indecisos e é considerada estratégica para a disputa presidencial. Segundo a Quaest, esse grupo de eleitores chega a 17% do eleitorado mineiro, 16% do eleitorado fluminense e 13% do paulista. “Ainda existem muitos indecisos. A ideia talvez seja que o sudeste vai quebrar o equilíbrio atual, mas não decidirá propriamente a eleição”, pondera o cientista político.

“Esse percentual de indecisos torna as agendas no Sudeste num foco bastante provável. A campanha não estará disputando pela mobilização da própria base, mas pelos os eleitores que ainda não consolidaram uma escolha”, detalha Alvaro.

Diante do cenário de empate nos principais colégios eleitorais do país, o foco é no eleitor que ainda não se decidiu. “Os eleitores que ainda não fizeram uma escolha definitiva ganham maior relevância. Com uma disputa tão acirrada, depender dos apoiadores já consolidados pode não ser suficiente. A capacidade de conquistar novos segmentos do eleitorado no Sudeste poderá ter um peso importante na definição da eleição”, comenta Alex Ribeiro.

Foco eleitoral

As primeiras duas semanas de campanha já deram indícios de que Lula e Flávio escolheram concentrar parte de suas agendas na região do país com maior densidade eleitoral. Lula começou a campanha com ato em São Paulo. Já Flávio lançou sua candidatura no Rio de Janeiro. Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os destinos escolhidos pelos dois na segunda semana da corrida presidencial.

Rejeição e NE

Há outros indicadores que podem fazer a diferença na corrida presidencial, a começar pelo fator rejeição. “Lula e Flávio Bolsonaro possuem rejeições elevadas em diversas bases. Portanto, a eleição pode envolver não apenas convencer alguém a votar em determinado candidato, mas convencer o eleitor de que aquele candidato é uma alternativa aceitável diante do adversário. Indecisos x rejeição são fatores importantes para serem levados em consideração neste momento”, destaca Alvaro Azevedo Neto.

Os votos do Nordeste também têm feito a diferença para o petista. “O Nordeste funciona como uma espécie de “colchão eleitoral” para Lula. A vantagem que ele constrói aqui permite que permaneça competitivo nacionalmente mesmo quando enfrenta resultados piores no Sul ou uma disputa muito equilibrada no Sudeste. Termina que esta Região compensa possíveis desequilíbrios das demais. O nordeste corresponde a 27,42% de todo o eleitorado brasileiro. Uma vantagem grande nesta região é muito significativa”, conclui o cientista político.

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