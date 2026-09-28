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GOVERNO LULA

Quaest: maioria apoia reajuste do Bolsa Família, bets restritas e canetas emagrecedoras no SUS

A restrição às apostas esportivas é a mais popular

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A maioria da população brasileira apoia as três apostas recentes do presidente Luiz Inácio Lula da SilvaA maioria da população brasileira apoia as três apostas recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - Foto: Ricardo Stuckert/PR

A maioria da população brasileira apoia as três apostas recentes do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 28, 59% das pessoas aprovam reajuste de 15% do Bolsa Família, 62% aprovam restrição às apostas online (bets) e 58% aprovam canetas emagrecedoras no SUS.

A restrição às apostas esportivas é a mais popular, e a aprovação de 62% é resultado da soma dos 40% que sabiam da medida e a apoiam com os 22% que não sabiam, mas a consideram uma boa ideia.

A pesquisa é a primeira da Quaest após a proibição das bets no País, anunciada por Lula na tarde da última sexta-feira, 25. O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida.

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Católicos e evangélicos
O presidente Lula avançou nas intenções de voto entre católicos e evangélicos tanto no primeiro quanto no segundo turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda. No primeiro turno, Lula passou de 43% para 48% entre os católicos, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) foi de 27% para 29%. Entre os evangélicos, o petista oscilou de 23% para 27%, enquanto Flávio recuou de 49% para 46%.

No segundo turno, Lula passou de 46% para 50% entre os católicos, enquanto Flávio permaneceu em 37%. Já entre os evangélicos, o presidente oscilou de 28% para 30%, ao passo que o candidato do PL recuou de 58% para 54%.

O levantamento foi divulgado em meio à polêmica sobre Nossa Senhora Aparecida, que ganhou repercussão nas redes sociais após discussões sobre um projeto arquivado há quase 20 anos que tinha como objetivo retirar o título da santa como padroeira do Brasil

Contratada pelo jornal O Globo e pela TV Globo, o levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de setembro e medirá, em parte, os efeitos da medida. A Quaest ouviu 2.004 pessoas de 16 anos. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.

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