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Eleições 2026 Quaest registra primeiras pesquisas do 2º turno para a Presidência Estudos encomendados pela Globo vão avaliar intenções de voto no Rio de Janeiro e no Distrito Federal

O instituto Quaest deu início ao monitoramento da fase decisiva da corrida presidencial ao registrar, na Justiça Eleitoral, os primeiros levantamentos focados no confronto direto entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). As amostragens serão colhidas no Rio de Janeiro e no Distrito Federal entre os dias 8 e 11 de outubro, com divulgação agendada para a próxima segunda-feira (12).

Contratados pela Globo Comunicação e Participações, os estudos buscam mapear o comportamento do eleitorado em dois cenários estratégicos. Além de aferir a preferência espontânea e estimulada, os questionários avaliam o grau de convicção dos entrevistados, identificando se a intenção de voto informada é definitiva ou se ainda pode sofrer alterações até o dia do pleito.

Outro ponto central das sondagens é o impacto emocional da disputa nacional. O levantamento consulta o eleitor sobre o sentimento em relação ao resultado das urnas, questionando qual cenário gera maior receio: a continuidade do governo petista ou o retorno da família Bolsonaro ao Poder Executivo. Na amostragem do Distrito Federal, a pesquisa traz ainda um detalhamento do espectro ideológico local, dividindo o perfil dos entrevistados entre lulistas, simpatizantes da esquerda, independentes, eleitores de direita e bolsonaristas.

Ao todo, 2.406 pessoas serão ouvidas presencialmente em suas residências. No Rio de Janeiro, a amostragem abrange 1.302 eleitores (registro BR-02875/2026), enquanto no Distrito Federal serão realizadas 1.104 entrevistas (registro BR-06799/2026). Ambas as pesquisas possuem margem de erro estimada em três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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