Qua, 21 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta21/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Quaest: rejeição de Lula cai 6 pontos, de 53% para 47%; a de Flávio vai de 54% para 52%

Pesquisa entrevistou 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro

Reportar Erro
Quaest: rejeição de Lula cai 6 pontos, de 53% para 47%; a de Flávio vai de 54% para 52%Quaest: rejeição de Lula cai 6 pontos, de 53% para 47%; a de Flávio vai de 54% para 52% - Foto: Evaristo Sa/AFP e Jefferson Rudy/Agência Senado

Pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 21, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL) é rejeitado por 52% dos eleitores e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por 47%.

Na comparação com a pesquisa da semana passada, divulgada em 14 de outubro, a rejeição ao atual presidente caiu seis pontos porcentuais - era de 53%.

Já a rejeição ao nome do senador oscilou dois pontos para baixo, no limite da margem de erro - era de 54%.

Leia também

• Na pesquisa espontânea da Quaest, Flávio Bolsonaro e Lula empatam em 40%

• Quaest: Flávio Bolsonaro tem 45% das intenções de voto no 2º turno, e Lula, 44%

• Eleições: saiba quais documentos são aceitos para votar no 2° turno

A Quaest entrevistou 2.154 pessoas entre os dias 17 e 20 de outubro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08535/2026.

O período de coleta da pesquisa capta a aprovação do fim da escada 6x1, promulgada pelo Congresso Nacional no dia 16 de outubro. Além disso, também capta parcialmente os efeitos do debate do último domingo, 18.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter