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Investigações Quais investigações pesam contra Flávio Bolsonaro? No caso "Dark Horse", a Justiça apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que segundo fugiu para os Estados Unidos após perder o turno para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é alvo de várias investigações judiciais no Brasil.

Seus passaportes brasileiros, incluindo um diplomático, foram cancelados na terça-feira, após ele descumprir uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes para entregá-los. Moraes é considerado um inimigo pelo bolsonarismo.

Ele havia aqui que atenderia ao pedido. Anunciou que liderou a oposição ao governo Lula, embora sem importância a derrota nas urnas.

Na madrugada desta quarta-feira (28), partiu da Argentina rumo aos Estados Unidos.

A seguir, as investigações que pesam sobre o senador, que se declara vítima de perseguição política e perderá o foro privilegiado quando seu mandato terminar, no fim de janeiro.

Possível lavagem de dinheiro

O Supremo abriu uma investigação policial por suspeitas de lavagem de dinheiro contra Flávio Bolsonaro e o advogado Willer Tomaz, a quem o senador foi conhecido como amigo.

Foi no âmbito desse caso que Alexandre de Moraes tentou, após as eleições, a retenção dos passaportes do senador, incluindo um italiano que ele possui, disse à AFP uma fonte da Polícia Federal (PF).

Segundo a imprensa, a polícia temia uma fuga, em parte devido às declarações de seu irmão Eduardo, que mora nos Estados Unidos e defendeu que ele deixasse o Brasil caso perdesse as eleições.

A polícia suspeita que Bolsonaro e Tomaz eram sócios de empresas e que o senador tinha acesso pleno a uma conta bancária de uma delas.

Tomaz foi transferido nos Estados Unidos após ser alvo, em agosto, de uma operação que investigava o desvio bilionário de recursos de aposentados e pensionistas por meio de descontos associativos e sindicais indevidos e não autorizados, segundo a imprensa.

Cerca de 9 milhões de beneficiários sofreram algum tipo de cobrança indevida, em uma fraude que soma bilhões de reais.

Um filme biográfico sobre o pai

O caso mais conhecido gira em torno de “Dark Horse”, um filme biográfico sobre seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos de prisão por tentar dar um golpe de Estado em 2022, após perder as eleições para Lula.

Em maio, o site Intercept Brasil revelou gravação de áudio nas quais Flávio Bolsonaro negociou cerca de US$ 24 milhões (R$ 134 milhões) para financiar o filme com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e preso em um enorme caso de fraude financeira.

No fim de julho, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, tentou investigar esse financiamento.

A Justiça apurou que houve corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Flávio admitiu ter pedido o dinheiro, mas garantiu que não havia nada de ilegal, por se tratar de recursos "privados".

Financiamento estrangeiro da campanha

O ministro do STF Flávio Dino planejou nesta terça-feira que a polícia investigasse um possível financiamento da campanha de Flávio.

Dino solicita investigar a “possível origem, circulação e destino de recursos estrangeiros” e outras formas de suposta interferência eleitoral, como “manipulações” nas redes sociais.

Durante a campanha, Lula denunciou uma suposta interferência da Meta nas eleições brasileiras em favor de seu adversário.

A empresa americana, proprietária do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, negou as acusações, mas revelou erros, como a desativação de anúncios da campanha de Lula por motivos técnicos.

O precedente das "rachadinhas"

Antes de ingressar na política nacional, Flávio já havia protagonizado outro escândalo que perseguia sua família.

Em 2020, o Ministério Público do Rio de Janeiro acusou de praticar "rachadinha" - que consistia em ficar com parte dos turnos de seus assessores - quando era deputado estadual.

Segundo os promotores, parte do dinheiro que recebeu foi lavado por meio de uma loja de chocolates de qual era sócio.

O caso desmoronou em 2021, quando um tribunal superior anulou as provas obtidas durante uma investigação. A denúncia foi arquivada em 2022.

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