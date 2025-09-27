'Qualquer ataque contra a Rússia será respondido de forma decisiva', diz Lavrov, na ONU

A- A+

O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou neste sábado, 27, durante o seu discurso na Assembleia-Geral da ONU, que Moscou não tem a intenção de atacar a Europa, mas qualquer agressão ao seu país "será recebida com uma resposta decisiva".



O discurso do chanceler ocorreu em meio a uma crise entre Moscou e os países da Otan, por conta de incursões de drones e jatos russos no espaço aéreo de diversos países europeus, como Polônia, Estônia, Dinamarca e Alemanha.



De acordo com a Lavrov, é a Rússia que está sendo ameaçada pelos países da Otan e não o contrário.



Lavrov também disse que Moscou está disponível para negociar o fim da guerra da Ucrânia, mas será preciso discutir as "raízes do conflito" com Kiev. O chanceler apontou que a Rússia pode concordar com garantias de segurança para a Ucrânia, se os líderes europeus demonstrarem seriedade na mesa de negociação.



O chanceler mencionou a necessidade de garantir a segurança da população ucraniana que tem o russo como sua primeira língua e elogiou o diálogo entre Moscou e Washington para garantir o fim do conflito.





Dias antes do discurso de Lavrov, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mudou radicalmente de posição sobre a guerra e disse que a Ucrânia poderia conquistar novamente o território perdido para a Rússia com o envio de armas da União Europeia (UE) e da Otan.



A Rússia ofereceu várias explicações para a guerra na Ucrânia, entre elas assegurar sua própria segurança após a expansão da Otan para o leste ao longo dos anos, a proteção das comunidades que falam russo e uma suposta "desnazificação" dos ucranianos.



O discurso de Lavrov na Assembleia Geral no ano passado foi um duro golpe no Ocidente, afiado com uma referência à "insensatez e ao perigo da própria ideia de tentar lutar até a vitória com uma potência nuclear, que é o que a Rússia é."





Lavrov critica Israel



O ministro das Relações Exteriores da Rússia acusou Israel de provocar instabilidade no Oriente Médio, com a guerra com o Irã e os bombardeios ao escritório político do Hamas em Doha, no Catar.



"O uso ilegal da força por Israel contra os palestinos e suas ações agressivas contra o Irã, Catar, Iêmen, Líbano, Síria e Iraque hoje ameaçam explodir todo o Oriente Médio", disse Lavrov



Lavrov também disse que o Ocidente está "sabotando" a diplomacia com o Irã com a reimposição das sanções da ONU contra Teerã em virtude de seu programa nuclear, prevista para as próximas horas



A rejeição, ontem, 26, por parte do Conselho de Segurança da ONU, de um texto da Rússia e da China destinado a adiar o restabelecimento das sanções "expôs a política do Ocidente de sabotar a busca de soluções construtivas", disse o chanceler.



Lavrov defendeu uma reforma do Conselho de Segurança da ONU e citou que a Rússia apoia



o desejo do Brasil e da Índia de se juntarem ao grupo de forma permanente.

