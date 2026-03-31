A- A+

Eleições 2026 Qualquer candidato que for ao segundo turno vai ganhar do Lula, diz Caiado a rádio Sem entrar em detalhes, o pessebista disse que vai dar "rumo aos juros" e cuidar de temas essenciais para o País

O governador de Goiás e agora pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou nesta terça-feira, 31, em entrevista à Rádio CBN, que qualquer candidato que for ao segundo turno da corrida ao Palácio do Planalto vai ganhar do pré-candidato do PT e postulante à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, a questão não é vencer as eleições de outubro, mas saber como vai governar e pacificar depois o País.

Sem entrar em detalhes, o pessebista disse que vai dar "rumo aos juros" e cuidar de temas essenciais para o País, como segurança, educação, terras raras. Na segunda, 30, ao ser oficializado pelo PSD como o cabeça de chapa da legenda na corrida presidencial de outubro deste ano, Caiado disse que é necessário evitar o populismo quando se trata de uma eventual redução da taxa de juros. "O problema todo é que está criando um endividamento muito grande, e está trazendo um gasto muito grande e está aumentando a taxa de juros ... Quem define taxa de juros é o governo federal, é quem toma dinheiro. Se você tem um endividamento no País cada vez maior, hoje ocupando quase 80% da dívida PIB, quem é que está recorrendo ao mercado? É o governo", destacou.

E, na sua avaliação, o primeiro passo para isso é pacificar o Brasil,, concedendo anistia ampla e irrestrita aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "O Brasil não aguenta mais essa polarização, vamos pacificar."

Questionado sobre a formação der palanques estaduais, Caiado disse que irá procurar os governadores, citando o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), independentemente de seus apoios a outros pré-candidatos que já estão na corrida eleitoral "É preciso romper a bolha da polarização", destacou. E frisou que as eleições deste ano não podem ser a revanche da de 2022.

Veja também