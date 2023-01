A- A+

Exército "Qualquer militar ou civil, ninguém está acima da lei", diz comandante após reunião com Alckmin General Tomás Paiva se encontrou com vice-presidente nesta sexta-feira em Brasília

O comandante do Exército, general Tomás Paiva disse que “ninguém está acima da lei” ao ser questionado sobre o andamento das investigações sobre participação de integrantes das Forças Armadas nos atos terroristas de 8 de janeiro.

— Qualquer militar ou civil, ninguém está acima da lei. Isso a gente faz com tranquilidade.

Substituto do general Julio César Arruda no comando do Exército, em decisão tomada por Lula no último fim de semana, o general Tomás se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmim na tarde desta sexta-feira em Brasília. No final do encontro, Alckmin acompanhou o comandante até a porta da vice-presidência.

— Foi uma visita de cortesia. Com calma vou falar oportunamente com todo mundo — disse o general a jornalistas.

O comandante afirmou que conversou com Alckmin sobre a indústria de Defesa. Alckmin está encarregado de coordenar um programa de revitalização da indústria da Defesa no Brasil. Ficará com o Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, pasta chefiada por Alckmin, a tarefa de comandar o grupo de trabalho para revitalizar o protagonismo deste mercado.

Questionado se haverá novas trocas no Exército, afirmou que o assunto será discutido em breve. Em fevereiro, o Alto Comando do Exército se reunirá para deliberar sobre as novas promoções de generais.

— Por enquanto a gente está tranquilo, quando tiver a reuniões administrativas normais, de promoção e transferência, a gente vai fazer as trocas necessárias.

O general Gustavo Henrique Dutra de Menezes deve deixar o Comando Militar do Planalto (CMP) até março. Novas trocas na Força ficarão a cargo do general Paiva, sem interferência direta do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro.

Como mostrou O Globo, em reunião no Palácio do Planalto na quinta-feira, o novo comandante do Exército reforçou o compromisso de investigar e punir culpados que sejam integrantes das Forças Armadas com envolvimento com os ataques terroristas de 8 de janeiro. Na conversa, que durou 40 minutos e teve a participação do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o general fez um balanço da sua primeira semana no cargo.

