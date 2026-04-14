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Educação Quando aplicamos recursos em educação, apostamos em País mais justo, diz Motta A fala de Motta se deu durante a sanção do Plano Nacional de Educação (PNE)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta terça-feira (14) que a aplicação de recursos públicos na educação representa uma aposta do Estado em um País mais justo. A fala de Motta se deu durante a sanção do Plano Nacional de Educação (PNE) que, segundo ele, é uma prova de que o Brasil avança com diálogo institucional entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional.

"Um detalhe que eu gostaria de destacar é a ampliação dos investimentos públicos em educação que vão chegar em 10% do PIB no final do decênio. Quando aplicamos recursos nesta área, estamos apostando em um país mais justo, em famílias com emprego e renda e com acesso a uma vida digna", afirmou.

Motta esteve presente na cerimônia de sanção do novo Plano Nacional da Educação (PNE), feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em solenidade no Palácio do Planalto nesta terça-feira (14). A lei estabelece o planejamento estratégico para a educação brasileira nos próximos dez anos para todos os níveis e etapas de ensino, da educação infantil à pós-graduação.



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