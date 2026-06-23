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JOVENS "Quando chegarem à conclusão de que todo político é ladrão, entrem vocês para a política", diz Lula "O político honesto que vocês querem está dentro de vocês. Não está dentro de mim", disse o presidente, em discurso para medalhistas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas no Rio de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou os jovens a entrarem para a política quando chegarem à conclusão de que “todo político é ladrão”. A declaração foi dada durante agenda do petista no Rio de Janeiro, onde participou de cerimônia de entrega de medalhas da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

— Quando vocês virem na televisão e chegarem à conclusão de que todo político é ladrão, ainda assim não desanimem, entrem vocês na política. O político honesto que vocês querem está dentro de vocês. Não está dentro de mim. Não está dentro dele. O político que vocês sonham possivelmente são vocês. Então, levantem a cabeça e sejam quem vocês quiserem

A cerimônia desta segunda-feira, marca os 20 anos da OBMEP, iniciativa promovida pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) com apoio dos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, e que reúne mais de 18,3 milhões de estudantes em todo o país. Entre os 684 medalhistas de ouro desta edição, histórias como a de Lourenzo reforçam o papel da olimpíada como porta de entrada para oportunidades acadêmicas e para o ensino superior em instituições de excelência.





Lula esteve no evento com a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, o prefeito do Rio, Eduardo Cavalieri (PSD), e o governador interino, Ricardo Couto. O presidente participou da entrega das medalhas.

O petista retomou o discurso contra as elites brasileiras e destacou a importância da oferta de um ensino de qualidade a todos os jovens brasileiros:

— Sou o único presidente da República desse país que não tem diploma universitário. Esse país já teve gestores com tantos diplomas. Por que essa gente não se preocupou que a Educação fosse um direito de todos? O Estado precisa garantir que todos tenham o direito a ter a mesma qualidade de Educação. Somente assim vamos fazer justiça nesse país. Quero que vocês estudem porque eu não pude estudar. Não queremos tirar ninguém, queremos é colocar todos.

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