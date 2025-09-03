Qua, 03 de Setembro

EX-PRESIDENTE

Quantos dias vai durar o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja cronograma com horários e datas

A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal de Youtube da TV Justiça

Julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus no STF Julgamento de Bolsonaro e outros 7 réus no STF  - Foto: Gustavo Moreno/STF

O julgamento de Jair Bolsonaro segue no STF nesta quarta-feira (3), segundo dia do processo que envolve outros sete réus da trama golpista e deve durar cinco dias.

A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal de Youtube da TV Justiça, que pode ser acessado no link abaixo.

Quantos dias vai durar o julgamento de Bolsonaro no STF?
Integrantes do colegiado ouvidos pelo Globo esperam que as falas da Procuradoria-Geral da República (PGR) e dos advogados dos oito réus devem somar quase dez horas — ocupando as sessões iniciais do processo, marcadas para os dias 2 e 3 de setembro.

Há cinco dias já reservados para o julgamento, em oito sessões.

 

Datas e horários do julgamento de Bolsonaro no STF

3 de setembro: 9h

9 de setembro: 9h

9 de setembro: 14h

10 de setembro: 9h

12 de setembro: 9h

12 de setembro: 14h

