Quantos dias vai durar o julgamento de Bolsonaro no STF? Veja cronograma com horários e datas
A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal de Youtube da TV Justiça
O julgamento de Jair Bolsonaro segue no STF nesta quarta-feira (3), segundo dia do processo que envolve outros sete réus da trama golpista e deve durar cinco dias.
A transmissão poderá ser acompanhada pelo canal de Youtube da TV Justiça, que pode ser acessado no link abaixo.
Quantos dias vai durar o julgamento de Bolsonaro no STF?
Integrantes do colegiado ouvidos pelo Globo esperam que as falas da Procuradoria-Geral da República (PGR) e dos advogados dos oito réus devem somar quase dez horas — ocupando as sessões iniciais do processo, marcadas para os dias 2 e 3 de setembro.
Há cinco dias já reservados para o julgamento, em oito sessões.
Datas e horários do julgamento de Bolsonaro no STF
3 de setembro: 9h
9 de setembro: 9h
9 de setembro: 14h
10 de setembro: 9h
12 de setembro: 9h
12 de setembro: 14h