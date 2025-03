Quaquá anuncia que vai armar a Guarda Municipal de Maricá (RJ): '"Bandido vai para a vala"

A- A+

O prefeito de Maricá, Washigton Quaquá, afirmou nesta segunda-feira que deseja armar a Guarda Municipal de Maricá (RJ).



Em um vídeo publicado no seu perfil nas redes sociais, ele informou que tem discutido a proposta desde o início de seu mandato e informou que também pretende criar um grupamento especial para "ocupar o território", tirando-o das mãos da "bandidagem".

— Não toleraremos bandido com barricada e fuzil para oprimir morador e tomar a casa de morador. Bandido que entrar nas articulações do Estado, que deve dar vida boa para as pessoas, vai para a vala— disse. — A partir agora, o Coronel Veras [secretário de Segurança Pública do município] vai implantar o armamento da Guarda e um grupamento com fuzil e caveirão que vai ocupar o território.





