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Partido dos Trabalhadores Quaquá diz que Lulinha vive em condições precárias na Espanha Vice-presidente do PT defende que o filho do presidente não se beneficia da condição do pai para ficar rico

Washington Quaquá, vice-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) e prefeito de Maricá (RJ), afirmou nesta quarta-feira (4) que Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mora em “condições precárias na Espanha”. Segundo Quaquá, ele não se beneficia da condição do pai para ficar rico. Lulinha é alvo de três investigações da Polícia Federal sobre crimes de tráfico de influência, além de ser suspeito de ter recebido mesada de R$ 300 mil do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS. A defesa do filho do presidente nega qualquer irregularidade e diz que ele está à disposição para depor à Justiça brasileira.

Quaquá diz que tem uma relação pessoal com o empresário Lulinha, que mora em Madri, na Espanha, desde 2024. O prefeito de Maricá afirma que o filho do presidente vive em condições de classe média do brasileiro e não é “um cara rico”, além de defender que Fábio Lula não se utilizou do fato do pai ser presidente da República para enriquecer.

"Eu conheço bem o Fábio Lula. Ele é um cara que vive em condições espartanas, precárias na Espanha. Imagina, um presidente que está há 3 mandatos, se os filhos tivessem cometido ilicitudes, hoje era para esse cara estar rico, de fato ter uma Ferrari ou ser sócio de alguma empresa", afirma Quaquá.

O vice-presidente do PT pontua que as investigações da Polícia Federal trazem desgaste para a campanha de Lula, e que, em uma disputa eleitoral, tudo é explorado.

"Ruído sempre cria porque, infelizmente, a política brasileira é feita na antessala das delegacias. Essa pauta do falso moralista tomou conta do país", diz o prefeito de Maricá.

Na última quinta-feira (30), o presidente Lula afirmou que se o filho for culpado terá que pagar "como todo mundo", e pontuou que não usará o seu cargo para protegê-lo.

Na ocasião, Lula destacou que o filho está na Espanha, mas que voltará ao Brasil se tiver que enfrentar um julgamento, e que ele “não vai ficar escondido”. Além de pontuar que Lulinha terá que provar que é inocente, como ele provou.

Na entrevista, Quaquá também defendeu que não vê ilicitude no empréstimo realizado pelo ex-assessor de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, oMarcola, com a empresária Roberta Luchsinger, amiga de Lulinha, investigada pela Polícia Federal em apurações relacionadas ao lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS". Marcola afirma que o valor foi um empréstimo pessoal, que a dívida já foi quitada, e que não teve qualquer relação com suas funções no governo.

"Ele [Marcola] diz que tem as comprovações de empréstimo de pagamento. Não vejo nenhuma ilicitude você pegar um empréstimo com uma pessoa que você conhece e pagar esse empréstimo", pontua Quaquá.

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