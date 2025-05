Quaquá se lança na presidência do PT contra preferido de Lula

A- A+

PARTIDO Quaquá lança candidatura à presidência do PT contra preferido de Lula em evento com shows Movimento amplia o racha dentro da principal corrente da sigla, a Construindo um Novo Brasil (CNB), composta também pelo ex-prefeito de Araraquara Edinho Silva

O prefeito de Maricá (RJ), Washington Quaquá, lança a candidatura à presidência do PT na próxima terça-feira (13) em evento no Circo Voador, no Rio de Janeiro.

O movimento amplia o racha dentro da principal corrente da sigla, a Construindo um Novo Brasil (CNB), composta também pelo ex-prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silva, favorito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar o cargo.

O evento que anunciará a candidatura do atual vice-presidente do PT terá shows de nomes como Moacir Luz e Neguinho da Beija Flor, além das baterias da Mangueira e da União de Maricá, escola de samba da qual Quaquá é presidente de honra.

Do outro lado da disputa, Edinho tem o apoio de lideranças do PT, como José Dirceu, Jaques Wagner, Wellington Dias, Fernando Haddad e Alexandre Padilha. O ex-prefeito de Araraquara se movimenta desde o ano passado para disputar o cargo com o partido unificado, mas esbarrou na oposição de alas do PT contrárias à sua candidatura.

Em março, a corrente majoritária do PT divulgou uma nota que defendia a necessidade de “unidade partidária”, o que foi lido como um recado para que o ex-prefeito de Araraquara trabalhe para vencer as objeções ao seu nome.

No mesmo mês, o Diretório Nacional do PT aprovou uma resolução com o calendário e diretrizes para a realização da eleição direta no dia 6 de julho deste ano. O modelo em que cada filiado pode votar na urna eletrônica no seu preferido para comandar a legenda não era adotado pela sigla desde 2013.

O documento estabelece que poderão participar da votação os Diretórios Municipais registrados na Justiça Eleitoral até 30 de abril de 2024. Estarão autorizados a votar ou serem votados os filiados que tenham seu pedido de filiação na legenda até o dia 28 de fevereiro de 2025, “desde que não tenham sido impugnados de acordo com as normas estatutárias”.

A resolução também definiu que o Encontro Nacional do PT será realizado nos três primeiros dias de agosto, enquanto as reuniões estaduais estão marcadas para o período de 19 a 27 de julho.

Veja também