Carnaval

Quaquá promete cobrir salário de Leandro Vieira na Imperatriz para carnavalesco permanecer na União

Escola recebeu, pelo segundo ano seguido, um aporte de R$ 8 milhões da prefeitura. Em 2027, 'vamos fazer o maior investimento da história do carnaval', diz o prefeito

Washington Quaquá, prefeito de Maricá Washington Quaquá, prefeito de Maricá  - Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados/28-02-2024

O prefeito de Maricá, Washingon Quaquá (PT), patrono da União de Maricá, promete investir para manter o carnavalesco Leandro Vieira no desfile do Grupo Especial no ano que vem. Vieira é também da Imperatriz Leopoldinense e pelas regras, não poderá trabalhar para duas escolas que disputam a mesma divisão.

O petista diz que vai procurar saber quanto o carnavalesco recebe de salários na Imperatriz para fazer uma contraposta. No ano que vem, a agremiação vai ficar no lugar da Acadêmicos de Niterói, rebaixada com o enredo em homenagem ao presidente Lula.

— Vou descobrir o salário dele lá e cobrir a proposta. Depois, dobro a aposta! — disse.

Para o desfile do ano que vem, Quaquá nega as especulações de que vá tentar contratar Neguinho da Beija-Flor para a escola. Os dois se aproximaram ao longo do ano passado, e o prefeito chegou até a especular o nome do intérprete como candidato ao Senado.

— Adoraria que ele viesse, mas a carreira dele seguiu outro rumo. Virou cantor solo. Além disso, é vinculado demais a Beija-Flor — explicou.

A União de Maricá desfilou esse ano com um tema que valoriza a joalheria afro-brasileira e os balangandãs, pequenos amuletos e adornos usados historicamente pelas mulheres negras como símbolos de fé, proteção, beleza e poder espiritual.

Foi o segundo ano em que a escola recebeu um aporte de R$ 8 milhões da prefeitura de Maricá. Ontem, para a coluna do jornalista Ancelmo Gois, Quaquá prometeu aumentar o investimento na Sapucaí:

— Ano que vem, vamos fazer o maior investimento da história do carnaval. Vamos mostrar aos governos o quanto essa festa é importante para o Brasil.

