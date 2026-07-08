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eleições 2026 Quaquá volta atrás e anuncia apoio a candidatura de Benedita ao Senado: "Sou um cara que evoluo" Prefeito de Maricá disse ter tomado a decisão após reunião com Pedro Paulo e Eduardo Paes

O prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá (PT), voltou a apoiar a candidatura da deputada federal Benedita da Silva ao Senado nesta quarta-feira. Em maio, ele havia retirado o apoio à colega de partido em meio a uma disputa interna no PT para indicar os nomes dos suplentes que iriam compor a chapa.

Em publicações feitas no Instagram, Quaquá aparece ao lado de Benedita, do ex-prefeito e candidato ao governo do estado Eduardo Paes (PSD) e do pré-candidato ao Senado Pedro Paulo (PSD).

"Não é hora de pensar com o fígado e de deixar que divergências sejam mais importantes que o principal, que é salvar o Rio da completa lama em que se meteu", escreveu Quaquá em uma das postagens, na qual também diz ser um "soldado" na luta para eleger Benedita e Pedro Paulo ao Senado. Em um vídeo, o prefeito de Maricá abraça a deputada federal:

— Você viu que eu sou um cara que evoluo — diz Washington Quaquá na gravação, enquanto Paes comemora a reaproximação entre os petistas.

Segundo outra postagem, a decisão de Quaquá em apoiar Benedita foi tomada após uma reunião com Paes e Pedro Paulo. Na publicação, ele afirma que é necessária a "unidade do campo democrático e popular no Rio". "Qualquer um que não seja Pedro Paulo e Benedita, seria dividir o povo e os democratas", diz.

Quaquá havia decidido não apoiar Benedita em março, após não conseguir colocar o vereador carioca Felipe Pires e o cantor gospel Kleber Lucas como suplentes na chapa ao Senado. Já Benedita conseguiu emplacar o ex-presidente da Casa da Moeda Manoel Severino na suplência.

Em junho, Quaquá criticou publicamente a escolha e disse que Severino trará escândalos para a campanha por envolvimento no escândalo do Mensalão. Na ocasião, ele negou que não apoiasse a colega, de 84 anos, por uma questão etária.

— O grupo majoritário do Rio topou apoiá-la e ofereceu um suplente, o líder do PT na Câmara do Rio, Felipe Pires, e ela não topou. Ela disse que tem idade avançada e quer deixar a suplência de herança para o Manoel Severino, seu chefe de gabinete, que certamente trará escândalos para a campanha, já que estava ligado a saques de dinheiro no Mensalão.

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